|
Спецслужбы докладывают Лукашенко мнение народа про чиновников
17.08.2018 13:27 — Новости Общества | БДГ
17 августа у Александра Лукашенко проходит совещание по рассмотрению кадровых вопросов. И вновь президент своими заявлениями дает почву для размышлений.
Так, беседуя с присутствующими на встрече чиновниками, Лукашенко отметил, что отслеживает мнение людей касательно кадровых перестановок. На встрече присутствовали председатель КГБ Валерий Вакульчик и начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Андрей Павлюченко.
«Чтобы потом не было разговоров: те, не те кандидатуры. Естественно, что они контролируют своими ведомствами антикоррупционную составляющую должностных лиц кадрового реестра президента. Если у них есть какие-то вопросы по кандидатурам, которые будут обсуждаться, они выскажут», - пояснил Александр Лукашенко.
Он также заявил, что отслеживает тенденцию и мнения людей через публикации в интернете, СМИ, по докладам спецслужб.
«Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Это неправильное понимание людьми моих действий. И я уже поручал вам, Наталья Ивановна (Кочанова - ред.), и тем, кто работает сейчас в Орше: под напряжение должны быть поставлены все - от нелюбимых чиновников (они этого заслуживают, люди тут правы), но людям надо посмотреть и на себя, прежде чем кого-то осуждать. В Орше, по-моему, с этим у нас есть проблемы, как и по всей стране», -
Александр Лукашенко подчеркнул, что поэтому и поручил обеспечить особый режим функционирования и управления Оршанским районом, где должна начаться «революция».
«Пока мы там из болота будем вылезать и выводить на нормальный уровень развития предприятия и социальную инфраструктуру, ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти. Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям», - добавил Лукашенко.
Напомним, что Александр Лукашенко 15 августа в Орше совещании
Он раскритиковал министров за «пофигизм» и потребовал внести предложение по смене верхушки правительства уже на этой неделе. Вице-премьеру Василию Жарко было жестко указано на недоработки в сфере здравоохранения.
Знакомясь с работой Оршанского инструментального завода, Лукашенко
Фото: пресс-служба президента
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 августа у Александра Лукашенко проходит совещание по рассмотрению кадровых вопросов. И вновь президент своими заявлениями дает почву для размышлений.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)