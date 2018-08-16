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Спецслужбы докладывают Лукашенко мнение народа про чиновников

17.08.2018 13:27 — Новости Общества | БДГ  
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17 августа у Александра Лукашенко проходит совещание по рассмотрению кадровых вопросов. И вновь президент своими заявлениями дает почву для размышлений.

Так, беседуя с присутствующими на встрече чиновниками, Лукашенко отметил, что отслеживает мнение людей касательно кадровых перестановок. На встрече присутствовали председатель КГБ Валерий Вакульчик и начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Андрей Павлюченко.

«Чтобы потом не было разговоров: те, не те кандидатуры. Естественно, что они контролируют своими ведомствами антикоррупционную составляющую должностных лиц кадрового реестра президента. Если у них есть какие-то вопросы по кандидатурам, которые будут обсуждаться, они выскажут», - пояснил Александр Лукашенко.

Он также заявил, что отслеживает тенденцию и мнения людей через публикации в интернете, СМИ, по докладам спецслужб. 

«Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Это неправильное понимание людьми моих действий. И я уже поручал вам, Наталья Ивановна (Кочанова - ред.), и тем, кто работает сейчас в Орше: под напряжение должны быть поставлены все - от нелюбимых чиновников (они этого заслуживают, люди тут правы), но людям надо посмотреть и на себя, прежде чем кого-то осуждать. В Орше, по-моему, с этим у нас есть проблемы, как и по всей стране», - цитирует Лукашенко пресс-служба.

Александр Лукашенко подчеркнул, что поэтому и поручил обеспечить особый режим функционирования и управления Оршанским районом, где должна начаться «революция». 

«Пока мы там из болота будем вылезать и выводить на нормальный уровень развития предприятия и социальную инфраструктуру, ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти. Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям», - добавил Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко 15 августа в Орше совещании уволил двух министров, снял с поста главу Оршанского райисполкома, еще три чиновника получили от президента выговор и «диагноз» о служебном несоответствии. Он заявил, что руководство парламента будет сменено уже на этой неделе. Кроме того, Лукашенко рассказал, за что народ Беларуси ненавидит чиновников.

Он раскритиковал министров за «пофигизм» и потребовал внести предложение по смене верхушки правительства уже на этой неделе. Вице-премьеру Василию Жарко было жестко указано на недоработки в сфере здравоохранения.

Знакомясь с работой Оршанского инструментального завода, Лукашенко обратил внимание на ненадлежащее состояние рабочих мест сотрудников, а также раскритиковал руководство предприятия и министра промышленности. В тот же день досталось за маленькие зарплаты в регионе губернатору Витебской области Николаю Шерстневу. Накануне президент подписал указ, которым официально снял с должностей министра промышленности и главу Минстройархитектуры.

Фото: пресс-служба президента
 
 
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17 августа у Александра Лукашенко проходит совещание по рассмотрению кадровых вопросов. И вновь президент своими заявлениями дает почву для размышлений.
 
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