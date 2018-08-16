В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В выходные будет ограничено движение по проспекту Победителей в Минске Минск, 17 августа. В субботу и воскресенье, 18—19 августа, в столице будет временно ограничено движение всех видов транспорта по некоторым улицам, сообщает...

Кроме того, в связи с асфальтированием улицы Горовца, на которой идет капитальный ремонт и модернизация, с 6.00 18 августа до 22.00 19 августа, а также с 6.00 25 августа до 22.00 26 августа будет закрыто движение всех видов транспорта на участке от улицы Ванеева до улицы Плеханова.Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.Ирина Турчина, БелаПАН.