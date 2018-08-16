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В Бресте осудили серийного "строительного" вора, который два года обчищал дачи и гаражи

17.08.2018 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте огласили приговор по обвинению 48-летнего жителя города в кражах.

В общей сложности дело насчитывает 22 доказанных эпизода в период с 2016 по 2018 год. Обвиняемый орудовал в садовых товариществах, гаражных кооперативах, стройплощадках и выносил преимущественно строительную технику. Часть незаконно добытого товара он продал, остальное нашли правоохранители. Суммы нанесенного ущерба насчитывали по несколько тысяч рублей. Самая крупная кража потянула на 5 444 рубля.

«Суд признал 48-летнего жителя Бреста виновным в тайном хищении имущества, совершенном повторно, с проникновением в жилище и назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Александр Батюшко.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Обвиняемый орудовал в садовых товариществах, гаражных кооперативах, стройплощадках.
 
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