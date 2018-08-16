|
Перестрелка в Ивацевичском районе: один милиционер погиб
17.08.2018 14:44 — Новости Общества | Tut.by
17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района произошла перестрелка местного жителя с сорудниками милиции. Один участковый погиб, второй ранен, сообщили TUT.BY в Телеханском сельском исполнительном комитете.
Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. По предварительной информации, милиционеры приехали к 57-летнему местному жителю. Пожилой мужчна открыл огонь из ружья по правоохранителям. В результате погиб участковый. Второй милиционер получил ранение.
Как
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожилой мужчна открыл огонь из ружья по правоохранителям. В результате погиб участковый. Второй милиционер получил ранение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)