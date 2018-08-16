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Перестрелка в Ивацевичском районе: один милиционер погиб

17.08.2018 14:44 — Новости Общества | Tut.by  
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17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района произошла перестрелка местного жителя с сорудниками милиции. Один участковый погиб, второй ранен, сообщили TUT.BY в Телеханском сельском исполнительном комитете.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. По предварительной информации, милиционеры приехали к 57-летнему местному жителю. Пожилой мужчна открыл огонь из ружья по правоохранителям. В результате погиб участковый. Второй милиционер получил ранение.

Как сообщает портал «Первый регион», в деревню поехал ОМОН: мужчина заперся в доме и отстреливался от милиции.

По данным «Виртуального Бреста», погибли два сотрудника милиции: один на месте, второй — чуть позже. У одного из жителей населенного пункта хранилось незарегистрированное ружье, он открыл огонь на поражение.

 
Теги: Брест
 
 
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Пожилой мужчна открыл огонь из ружья по правоохранителям. В результате погиб участковый. Второй милиционер получил ранение.
 
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