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В Гродно мужчина посчитал свою собаку агрессивной и повесил ее

17.08.2018 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно мужчина повесил собаку из-за того, что она, по его словам, была агрессивной. Сейчас по данному факту милиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: Анжелика Василевская, носит иллюстративный характер

Все произошло в микрорайоне Грандичи. Пес жил во дворе. Мужчина вышел во двор и, по его словам, в этот момент собака стала вести себя агрессивно. Хозяин посчитал, что животное представляет опасность, поймал пса и повесил его на дереве.

Спустя несколько дней мертвую собаку обнаружили местные жители и сообщили об этом в милицию. Личность мужчины, лишившего жизни питомца, установлена, его могут привлечь к уголовной ответственности. Милиция проводит проверку.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно мужчина повесил собаку из-за того, что она по его словам была агрессивной. Сейчас по данному факту милиция проводит проверку по данному факту.
 
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