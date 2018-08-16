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В Гродно мужчина посчитал свою собаку агрессивной и повесил ее
17.08.2018 14:42 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно мужчина повесил собаку из-за того, что она, по его словам, была агрессивной. Сейчас по данному факту милиция проводит проверку,
Все произошло в микрорайоне Грандичи. Пес жил во дворе. Мужчина вышел во двор и, по его словам, в этот момент собака стала вести себя агрессивно. Хозяин посчитал, что животное представляет опасность, поймал пса и повесил его на дереве.
Спустя несколько дней мертвую собаку обнаружили местные жители и сообщили об этом в милицию. Личность мужчины, лишившего жизни питомца, установлена, его могут привлечь к уголовной ответственности. Милиция проводит проверку.
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В Гродно мужчина повесил собаку из-за того, что она по его словам была агрессивной. Сейчас по данному факту милиция проводит проверку по данному факту.
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