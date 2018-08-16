В Гродно мужчина посчитал свою собаку агрессивной и повесил ее

В Гродно мужчина повесил собаку из-за того, что она, по его словам, была агрессивной. Сейчас по данному факту милиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: Анжелика Василевская, носит иллюстративный характер

Все произошло в микрорайоне Грандичи. Пес жил во дворе. Мужчина вышел во двор и, по его словам, в этот момент собака стала вести себя агрессивно. Хозяин посчитал, что животное представляет опасность, поймал пса и повесил его на дереве.

Спустя несколько дней мертвую собаку обнаружили местные жители и сообщили об этом в милицию. Личность мужчины, лишившего жизни питомца, установлена, его могут привлечь к уголовной ответственности. Милиция проводит проверку.