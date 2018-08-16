



Марафон доброты продолжается. На Кореличчине «Белая Русь» присоединилась к акции «Соберем детей в школу»

Ежегодная акция «Соберем детей в школу» направлена на оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, приемных и опекунских семей, а также детям, находящимся в социально опасном положении. В Гродненской области помощь будет оказана более чем 13 тыс. семей, в которых воспитываются свыше 25 тыс. школьников. Выплаты идут во всех районах области. В Кореличском районе такую помощь получат 214 семей на сумму 19 600 руб. Завершить акцию планируется до 17 августа.









К марафону доброты присоединилась и районная организация РОО «Белая Русь». Председатель районной организации Р. Ю. Абрамчик приехал в социально-педагогический центр Кореличского района, в котором сейчас под опекой государства находятся 10 детей. Лидер общественного движения вручил ребятам канцелярские принадлежности, которые им понадобятся в течение всего учебного года.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора