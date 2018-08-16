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Марафон доброты продолжается. На Кореличчине «Белая Русь» присоединилась к акции «Соберем детей в школу»

17.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Марафон доброты продолжается. На Кореличчине «Белая Русь» присоединилась к акции «Соберем детей в школу»

Марафон доброты продолжается. На Кореличчине «Белая Русь» присоединилась  к акции «Соберем детей в школу»

Ежегодная акция «Соберем детей в школу» направлена на оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, приемных и опекунских семей, а также детям, находящимся в социально опасном положении. В Гродненской области помощь будет оказана более чем 13 тыс. семей, в которых воспитываются свыше 25 тыс. школьников. Выплаты идут во всех районах области. В Кореличском районе такую помощь получат 214 семей на сумму 19 600 руб. Завершить акцию планируется до 17 августа.

Марафон доброты продолжается. На Кореличчине «Белая Русь» присоединилась к акции «Соберем детей в школу»

Марафон доброты продолжается. На Кореличчине «Белая Русь» присоединилась к акции «Соберем детей в школу»

К марафону доброты присоединилась и районная организация РОО «Белая Русь». Председатель районной организации Р. Ю. Абрамчик приехал в социально-педагогический центр Кореличского района, в котором сейчас под опекой государства находятся 10 детей. Лидер общественного движения вручил ребятам канцелярские принадлежности, которые им понадобятся в течение всего учебного года.

Инна ЛЕЙКО

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Марафон доброты продолжается. На Кореличчине «Белая Русь» присоединилась  к акции «Соберем детей в школу» Ежегодная акция «Соберем детей в школу»
 
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