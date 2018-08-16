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Помощи ждёт Ваня Борисюк

17.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Помощи ждёт Ваня БорисюкУважаемые лоевчане!
Родители больного раком семилетнего Вани Борисюка обращаются к вам за помощью.
В 2011 году у нас в семье родился четвертый ребенок — сыночек. В 2015 году, в день его рождения, мы впервые услышали страшный диагноз: нейробластома (рак средостретения) 4-й степени с метастазами в легкие и лимфоузлы. С этого дня началась наша борьба за жизнь Ванюши.
Мы прошли восемь химиотерапий, сложнейшую операцию, которая длилась 12 часов и спасла жизнь нашего ребенка. Потом были высокодозная химиотерапия, пересадка стволовых клеток и лучевая терапия. После операции у сына пошло искривление скелета, часто болят ножки. В начале июля 2016 года ездили в Москву на анализ с радиоактивным йодом, и он показал, что раковые клетки отступили. Было назначено лечение антителами. В Испании нас согласились взять на лечение, стоимость которого составляла 103553 евро. Деньги собирали с помощью фонда, т.к. свои сбережения, в том числе от продажи дома в деревне, потратили на лекарства во время лечения. Жена с сыном уехала в медучреждение 26 ноября. В госпитале испанские врачи сказали, что Ване нужна срочная операция на позвоночник. Теперь в позвоночнике сына стоят раздвижные пластины. До 14 лет каждые полгода нужно ездить в Испанию их раздвигать.
В конце июня вернулся рак. Светился лимфоузел на шее. Борьба началась заново: удаление, курс лучевой терапии, обследование.
Всё было хорошо до июня текущего года. В Испании снова раздвинули пластины, но во время проверки здоровья засветилась кость таза. Нам предложили сделать два блока химиотерапии и потом новое экспериментальное лечение антителами. Один блок химии сделали в Испании, второй планируем сделать в Боровлянах. После него надо ехать в Испанию, чтобы пройти пять блоков антител. Стоимость одного блока — около 25 тысяч евро.
Я встречал в жизни очень много понимающих, отзывчивых людей и уверен, что и на этот раз найдутся те, кто способен понять наши чувства и помочь. Даже небольшая сумма от каждого неравнодушного человека поможет Ванюше. От вашего решения зависит жизнь маленького мальчика.
Спасибо за доброту и понимание! Да хранит вас Господь!
Перевести средства можно на благотворительный счёт:
Благотворительный счет открыт в филиале 511 — г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100349858; МФО AKBBBY21511:
• белорусские рубли — транзитный счёт BY55AКBB38193821035615200000 на благотворительный счёт BY08AKBB31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный. Код банка 815.
Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на лечение сына Борисюка Ивана Александровича.

А также можно пополнить открытый на лечение Ванюши баланс тел.: МТС: +375292118185. Телефон папы Вани: +375293074098.

Более полную информацию о заболевании можно почитать здесь: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=115546955788543&id=113707942639111

 
Теги: Минск
 
 
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Уважаемые лоевчане! Родители больного раком семилетнего Вани Борисюка обращаются к вам за помощью. В 2011 году у нас в семье родился четвертый ребенок — сыночек. В...
 
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