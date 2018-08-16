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Специальный конверт выпустят ко Дню белорусской письменности

17.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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В правом верхнем углу конверта изображена марка в виде нескольких книг, свитков, горящей свечи, часов и чернильницы с пером. В левом нижнем углу нарисована центральная площадь Иваново, где находятся Покровская церковь, Крестовоздвиженский костел и здание райисполкома. Также конверт украшен эмблемой Дня письменности и гербом города. Художником конверта и спецштемпеля является Татьяна Дольская. Над дизайном работала Марина Витковская. Его тираж составит 20 тыс. экземпляров. Памятное гашение пройдет 2 сентября в отделении почтовой связи №3 Иваново. День белорусской письменности отмечается в первое воскресенье сентября. Впервые праздничные мероприятия по этому поводу состоялись в 1994 году в древнем Полоцке. Также форум принимали Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев. Иваново станет столицей XXV Дня белорусской письменности.

 
 
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Министерство связи и информатизации 17 августа выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново, сообщили БЕЛТА в РУП...
 
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