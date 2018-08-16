Комитет госконтроля проверит, живут ли по месту регистрации гродненские гимназисты

Комитет госконтроля Гродненской области начал большой мониторинг по готовности школ к новому учебному году. На этот раз обращено внимание на порядок приема документов в учреждения образования. В первую очередь проверят гимназии, рассказывает телеканал «ГродноПлюс».





— Родители, чтобы ребенок попал в одну из элитных школ города, заблаговременно проводят регистрацию по другому месту жительства. В настоящее время Комитетом продолжаются проверочные мероприятия в отношении данных граждан и результаты уже будут известны в сентябре, — рассказала начальник управления Комитета государственного контроля Гродненской области Татьяна Слабыш.

Специалисты госконтроля планируют в начале учебного года проверить, живут ли на самом деле гимназисты на местах прописки.

Как уже показывают результаты мониторинга, незначительные недочеты и нарушения есть практически в каждой школе и гимназии. Большинство из них, говорят в госконтроле, никак не связаны с финансированием. Наоборот, чаще всего влияет банальный человеческий фактор.

— Мы также обращаем внимание на вопросы, которые возникают со стороны родителей по сбору денег для проведения ремонтов. В этом году у нас также назначена прямая линия, по которой мы будем принимать обращения родителей, касающиеся ремонтов школ. В обязательно порядке мы будем разбираться в отдельных случаях, — говорит Татьяна Слабыш.

В Комитете госконтроля напоминают: горячая линия, посвященная вопросам готовности школ к учебному году, будет работать до 1 октября.