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В Гродно милиция проводит разбирательство в отношении местного жителя, повесившего свою собаку
17.08.2018 14:42 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 17 августа. В Гродно милиция проводит разбирательство в отношении местного жителя в связи с жестоким обращением с животным.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, несколько дней назад житель частного дома в микрорайоне Грандичи повесил свою дворовую собаку. По словам мужчины, когда он вышел во двор, собака начала вести себя агрессивно. Он поймал животное и повесил на дереве.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 17 августа. В Гродно милиция проводит разбирательство в отношении местного жителя в связи с жестоким обращением с животным. Как сообщает УВД Гродненского...
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