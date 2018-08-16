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В Гродно милиция проводит разбирательство в отношении местного жителя, повесившего свою собаку

17.08.2018 14:42 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 17 августа. В Гродно милиция проводит разбирательство в отношении местного жителя в связи с жестоким обращением с животным.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, несколько дней назад житель частного дома в микрорайоне Грандичи повесил свою дворовую собаку. По словам мужчины, когда он вышел во двор, собака начала вести себя агрессивно. Он поймал животное и повесил на дереве.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 17 августа. В Гродно милиция проводит разбирательство в отношении местного жителя в связи с жестоким обращением с животным. Как сообщает УВД Гродненского...
 
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