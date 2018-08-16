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В Жлобинском районе пассажирский автобус столкнулся с лошадью

17.08.2018 14:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 17 августа. В Жлобинском районе Гомельской области ночью 17 августа пассажирский автобус столкнулся с лошадью, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В 2 часа 10 минут спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о дорожно-транспортном происшествии на трассе М5 в районе деревни Завод.

На месте выяснилось, что рейсовый автобус "Неоплан" 2003 года выпуска столкнулся с лошадью, которая разбила лобовое стекло и влетела в салон. В результате животное оказалась зажато в салоне.

В момент ДТП в автобусе находились 29 пассажиров, 2 водителя, которые покинули автобус самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. Никто из людей не пострадал.

Спасатели при помощи специального оборудования и инструментов извлекли лошадь из салона автобуса. Пассажиров через полтора часа после происшествия забрал с места ДТП новый автобус.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 августа. В Жлобинском районе Гомельской области ночью 17 августа пассажирский автобус столкнулся с лошадью, сообщает Министерство по чрезвычайным...
 
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