Подорвал авторитет органов власти. В Гомеле начался суд над начальником налоговой Советского района

В Гомеле начался суд над бывшим начальником налоговой инспекции Советского района города Константином Трацевским. 42-летний экс-руководитель обвиняется в превышении служебных полномочий и во взяточничестве.





Самый большой зал суда Железнодорожного района Гомеля еле вместил всех желающих. Поддержать обвиняемого пришли родные, друзья и коллеги. Впрочем, последние — тоже с приставкой экс.

— Пришли те, кто уже не работает в инспекции. Действующие сотрудники также собирались, но им не рекомендовали, — рассказала женщина, представившаяся коллегой обвиняемого, с которым проработала более 10 лет. Она уверена в невиновности Трацевского.

— На тех фото, что везде показали, два 5-граммовых слитка, которые на день рождения ему подарили коллеги. Да на вас сережки, наверное, больше весят, — вступает в разговор мужчина. — Алкоголь и недорогие туалетные воды — будто ему их несли. У человека была достойная зарплата, семьи и детей не было, почему он не мог все это иметь?

У стороны обвинения другая информация.

Трацевский, по версии следствия,"оказывал содействие знакомым предпринимателям в беспрепятственном осуществлении коммерческой деятельности с нарушением законодательства".

Следствием установлено, что по устным указаниям начальника налоговой его подчиненные, несмотря на выявленные в ходе проверок в некоторых объектах торговли нарушения, прекращали дальнейшие проверочные действия. Таким образом виновные лица избегали административной ответственности.





Всего прокурор назвал четыре эпизода противоправной деятельности обвиняемого и считает, что своими действиями Трацевский «превысил предоставленные ему как должностному лицу полномочия и возложенные на него обязанности, дискредитировал представляемый им орган государственного управления и создал представление о его коррумпированности, подорвал авторитет органов власти и государственного управления, чем причинил существенный вред государственным общественным интересам».

Во время проведения обысков по месту жительства и работы обвиняемого обнаружены и изъяты дорогостоящие предметы, в том числе 10 наручных часов и несколько ручек известных брендов, номерной золотой слиток весом 5 граммов, 2 номерных серебряных слитка весом 50 и 250 граммов, коллекционные монеты, серебряный подстаканник, несколько мобильных телефонов, алкогольные напитки известных производителей, а также автомобиль Audi Q7, сообщал ранее Следственный комитет.



Фото:УСК по Гомельской области

Однако прокурор назвал лишь два предмета которые были расценены следствием, как взятка. Вазу за 38 рублей и картину стоимостью 117 рублей, которые Трацевский получил от предпринимателя, которую когда-то не привлек к ответственности за выявленные нарушения.

Виновным экс-начальник налоговой признал себя лишь частично. Свои показания он даст позже. На следующем судебном заседании начнется допрос свидетелей по делу.

Также Трацевский просил изменить к нему меру пресечения (с февраля он находится под стражей), поскольку имеет ряд серьезных заболеваний и является инсулинозависимым. Также обвиняемый указал, что у него на иждивении находится престарелая мать, инвалид второй группы, за которой требуется уход. Суд ходатайство отклонил.