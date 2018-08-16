Скоро в школу, или Когда в Сморгонском районе пройдут школьные линейки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Сморгонском районе пройдут в субботу, 1 сентября.







На мероприятия будут приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, известные выпускники учреждений образования, общественные и государственные деятели.

Первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…».

Управление образования Сморгонского райисполкома.

Гимназия:





ГУО "Средняя школа №5 г.Сморгони":







ГУО "Средняя школа №6 г.Сморгони":









