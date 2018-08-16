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Скоро в школу, или Когда в Сморгонском районе пройдут школьные линейки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

17.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Сморгонском районе пройдут в субботу, 1 сентября.

Скоро в школу, или Когда в Сморгонском районе пройдут школьные линейки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

На мероприятия будут приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, известные выпускники учреждений образования, общественные и государственные деятели.

Первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…».

Управление образования Сморгонского райисполкома.

Гимназия:

Скоро в школу, или Когда в Сморгонском районе пройдут школьные линейки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

ГУО "Средняя школа №5 г.Сморгони":

Скоро в школу, или Когда в Сморгонском районе пройдут школьные линейки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

ГУО "Средняя школа №6 г.Сморгони":

Скоро в школу, или Когда в Сморгонском районе пройдут школьные линейки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Скоро в школу, или Когда в Сморгонском районе пройдут школьные линейки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

 
 
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Сморгонском районе пройдут в субботу, 1 сентября.
 
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