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Скоро в школу, или Когда в Сморгонском районе пройдут школьные линейки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
17.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Сморгонском районе пройдут в субботу, 1 сентября.
На мероприятия будут приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, известные выпускники учреждений образования, общественные и государственные деятели.
Первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…».
Управление образования Сморгонского райисполкома.
Гимназия:
ГУО "Средняя школа №5 г.Сморгони":
ГУО "Средняя школа №6 г.Сморгони":
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в Сморгонском районе пройдут в субботу, 1 сентября.
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