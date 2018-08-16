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17.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Во вторник, 14 августа, в Октябрьском районе состоялось выездное заседание областного санитарно-эпидемиологического совета под руководством главного санитарного врача Гомельской области Александра Тарасенко. В мероприятии приняли участие главные врачи городских и районных центров гигиены и эпидемиологии.

В начале заседания с приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Октябрьского райисполкома Виктор Киселев, который ознакомил присутствующих с историей нашего района, его текущей жизнью.

Участники мероприятия посетили закрытое акционерное общество  «ОктябрьГАЗавтосервис» и среднюю школу №1 г. п. Октябрьский имени А. Р. Соловья.  В автосервисной организации главные санитарные врачи ознакомились с условиями труда и санитарно-бытовым обеспечением работников, содержанием территории и помещений. Аккуратная, ухоженная территория, в боксах для ремонта автомобилей соблюдаются все санитарные требования, работники обеспечены спецодеждой, есть комната приема пищи. Как подчеркнул главный санитарный врач области Александр Тарасенко, опыт работы «ОктябрьГАЗавтосервиса» в данном направлении может служить образцом для всех ремонтно-механических мастерских сельхозорганизаций и транспортных предприятий района.

Приятные впечатления у гостей района оставило посещение средней школы №1. Здесь все уже подготовлено к новому учебному году, классы ждут учеников. Для ребят созданы комфортные условия для учебы, работа столовой и пищеблока организована в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, имеются душевые, организован питьевой режим.

На пленарном заседании обсуждались результаты комплексной проверки деятельности Октябрьского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Александр Тарасенко отметил положительную работу районного центра гигиены и эпидемиологии по проведению государственного санитарного надзора. Наблюдается положительная динамика по наведению порядка не только на территориях, но и на объектах района. Меньше стало нарушений в сфере организации питания, торговле и общепите, особое внимание уделяется соблюдению эпидемиологической ситуации в районе. К сожалению, есть проблемы в плане благоустройства территорий и создания надлежащих санитарно-бытовых условий для работников  в организациях агропромышленного комплекса.

Также на заседании санитарно-эпидемиологического совета анализировалась работа санитарной службы области по всем направлениям.

Елена СТАРИНОВИЧ. Фото автора.





 
 
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Во вторник, 14 августа, в Октябрьском районе состоялось выездное заседание областного санитарно-эпидемиологического совета под руководством главного санитарного...
 
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