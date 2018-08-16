ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Светлогорска пытался передать другу в ИВС наркотики в заварных пирожных

17.08.2018 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Светлогорского района вынес приговор жителю райцентра, который пытался передать другу в изолятор временного содержания марихуану и альфа-PVP в заварных пирожных.


5 марта прошлого года в Светлогорский районный отдел внутренних дел вошла жена одного из арестантов. Молодая женщина принесла мужу передачу, которая включала несколько вещей: коробку протеина, блинчики с ливерной начинкой, салат и восемь заварных пирожных. Сотрудники милиции унесли передачу, а через несколько минут женщину задержали: в двух кремовых пирожных обнаружили два полимерных пакета, как позже выяснилось, с наркотиками: один — с марихуаной (0,36 грамма), другой — с альфа-PVP (0,1236 грамма). Испуганная женщина сразу догадалась, каким образом запрещенные вещества попали в ее ношу, и тут же рассказала обо всем правоохранителям.

Оказалось, с ней связался муж, который арестован и содержится в камере ИВС, и попросил забрать у знакомого то, что необходимо ему передать. Из разговора с мужем женщина поняла: передача предназначалась для кого-то из соседей по камере.

И знакомый мужа действительно пришел. Он представился Денисом и отдал женщине матерчатую сумку, в которой та нашла пакет с девятью пирожными и коробку протеина. Не подозревая о секретном ингредиенте, она угостила одним пирожным свою маленькую дочь (по случайности, девочке досталось лакомство с кремом, а не с наркотиком), добавила к передаче блинчики и салат и отправилась в ИВС…

Находка стала полной неожиданностью для женщины, но не для правоохранителей. Из материалов, предоставленных прокуратурой области, следует, что накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о готовящейся незаконной передаче. Когда женщину задержали, то попросили опознать по фото человека, передавшего ей пирожные. Она с легкостью его узнала. Как выяснилось, мужчина ранее был судим: в 2003-м — за кражу, в 2005-м — за незаконный оборот наркотиков (без цели сбыта), в 2008-м — за их распространение, в том же году — за мошенничество.

Подозреваемого навестили сотрудники милиции, однако дома не застали. По месту жительства не были обнаружены наркотики, зато паспорт и другие документы, удостоверяющие личность, находились на месте. Родители не знали, где их сын, однако позже выяснилось, что тот уехал в Россию — в спешке, о чем свидетельствуют оставленные дома документы.

Подозреваемый вернулся в Беларусь только в октябре прошлого года. На суде он утверждал: женщина, которая принесла в ИВС пирожные, оговорила его, чтобы избежать уголовной ответственности.

Суд Светлогорского района признал мужчину виновным в незаконном с целью сбыта приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ и покушении на их сбыт в местах содержания под стражей. Ему назначено наказание в виде 12 с половиной лет лишения свободы в колонии особого режима.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Светлогорского района вынес приговор жителю райцентра, который пытался передать другу в изолятор временного содержания марихуану и альфа-PVP в заварных...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске ищут мужчину, который ушел из дома и пропал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.08.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика