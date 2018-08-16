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Архитектурно-планировочная концепция застройки в Кировске выносится на общественное обсуждение

17.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Архитектурно-планировочная концепция застройки в Кировске выносится на общественное обсуждение
В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, а также на вовлечение физических и юридических лиц в процесс планирования и развития территорий при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности выносится на общественное обсуждение архитектурно-планировочная концепция застройки в районе пересечения ул. Первомайской и ул.Орловского.
Целью реализации концепции является строительство 60 квартирного жилого дома по ул.Орловского, которое будет осуществляться в две очереди: 1-я очередь 20 квартир, 2-я – 40 квартир.
Общественное обсуждение эскиза застройки будет проводиться с 27 августа по 20 сентября 2018 г.
Для информирования населения в фойе 1 этажа административного здания Кировского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, 80 с 27 августа по 20 сентября 2018 г. будет установлена экспозиция эскиза застройки. Время работы экспозиции – рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также эскиз застройки будет размещен на сайте Кировского райисполкома.
Письменные замечания и предложения по обсуждению предложенных архитектурно-планировочных концепций можно направлять с 27 августа по 20 сентября 2018 г. в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировского райисполкома (второй этаж, кабинет №28) и на сайт Кировского райисполкома.
Дополнительные справки о проекте застройки можно получить по телефону (8-02237) 79-1-47.
Отдел архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома.

 
 
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В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, а также на вовлечение физических и юридических лиц в процесс планирования и развития...
 
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