Березовский РЭС: изменения в оплате за электроэнергию

В настоящее время увеличилось количество обращений граждан в Березовский РЭС в связи с выходом постановления Совета Министров Республики Беларусь №510 от 29 июня 2018 года, которое внесло изменения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, в том числе и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 года №571, которое определяет порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за потребленную электрическую энергию. В соответствии с постановлением вводится еще одна разновидность оплаты субсидированного тарифа в зависимости от объемов потребления для жилых помещений, которые не оборудованы в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения и оборудованы в установленном порядке системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом только на цели пищеприготовления и (или) отопления. То есть, это помещения, в которых нет централизованного горячего водоснабжения от котельной, ТЭЦ или других источников теплоснабжения, и, как правило, установлены газовые котлы для целей отопления (одноконтурные), газовая плита и нет газовой колонки для нагрева воды. В таких помещениях граждане, как правило, устанавливают для нагрева воды различные электрические водонагревательные приборы, увеличивающие ежемесячное потребление электрической энергии. Теперь эти потребители будут оплачивать до 250 кВтч по субсидируемому тарифу, от 250 до 400 кВтч включительно – по субсидируемому тарифу с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше тарифа, обеспечивающего полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения, и свыше 400 кВтч – по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения. В настоящее время для определения этой категории потребителей направлен запрос в газоснабжающую организацию и после получения необходимой информации будут внесены изменения в электронную базу и установлены объемы потребления субсидируемого тарифа. Кроме этого, граждане сами могут предоставить в Березовский РЭС из газоснабжающей организации информацию, подтверждающую факт установки в жилом доме или квартире одноконтурного котла, газовой плиты и отсутствия газовой колонки.

Хочется отметить, что это изменение вступило в силу с 1 июля 2018 года. Поэтому в августе при оплате за электрическую энергию, потребленную в июле, потребители, которые проживают в указанных помещениях, увидят внесенные изменения объемов потребления по субсидируемому тарифу.

Кроме этого, надо остановиться еще на одном изменении. Постановление дало возможность производить оплату за потребленную электрическую энергию по субсидируемым тарифам по месту временной регистрации не только собственникам жилых домов — неработающим пенсионерам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста и инвалидам 1-й и 2-й групп, но и инвалидам 3-й группы. Для изменения тарифа необходимо обратиться в Березовский РЭС с письменным заявлением, предоставив следующие документы: для неработающих пенсионеров — паспорт, документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания, пенсионное удостоверение, трудовую книжку либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не осуществляет трудовую деятельность; для инвалидов – паспорт, документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания, удостоверение инвалида. В случае установления субсидируемого тарифа по месту пребывания, субсидируемый тариф сохраняется и по месту жительства. Однако граждане должны сами посчитать и решить, нужно ли им устанавливать субсидируемый тариф. Потому как, если расход электрической энергии по месту временной регистрации маленький, то за регистрацию по месту пребывания он заплатит больше, чем разница в оплате по субсидируемому тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения. Надо подчеркнуть, что субсидируемый тариф будет установлен в случае, если неработающий пенсионер или инвалид является собственником жилых помещений по месту пребывания.

Уважаемые потребители! Просим с пониманием отнестись к возможным сбоям во время внесения изменений в электронную базу. При возникновении сомнений в правильности установления тарифа можно обратиться в Березовский РЭС на ул. Ленина, д. 127 в г. Березе или получить разъяснения по телефону: 3-73-53.

Березовский РЭС.