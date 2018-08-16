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Бывшего директора столичного ЖЭУ приговорили к трем годам лишения свободы за взятку

17.08.2018 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в суде Заводского района Минска за взятку приговорили к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшего директора ЖЭУ Московского района. Адвокат подсудимого считает решение суда слишком суровым и намерен его обжаловать.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня состоялось оглашение приговора по делу бывшего директора ЖЭУ. Как нам пояснили в суде Заводского района, подозреваемый был признан виновным во взяточничестве.

— На основании ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки) ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Руслан Яковлев рассказывает нам, что считает приговор несправедливым.

— Приговор будем обжаловать учитывая то обстоятельство, что обвиняемый ранее не был судим, положительно характеризуется, еще до судебного разбирательства возместил в полном объеме в доход государства всю сумму обогащения в результате совершения преступления, в полной мере признал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном. Кроме того, на иждивении у него находится мать инвалид второй группы по опорно-двигательному аппарату. Также, учитывая то обстоятельство, что ему назначено дополнительно наказание в виде конфискации имущества, согласно которому в доход государства переходит автомобиль и ряд бытовой дорогостоящей техники, имущества.

Адвокат говорит, что санкция части 1 статьи 430, по которой бывший руководитель осужден, предусматривает и более мягкое наказание.

— Цель уголовной ответственности в виде исправления человека, на мой взгляд, достигнута. Он всем своим поведением показывает, что осознал недопустимость своего поступка. Не пытался уклониться от ответственности. Написал явку с повинной, добросовестно правдиво заявил о содеянном.

Напомним, директор был задержан с поличным за взятку в апреле 2018 года.

Тогда он получил материальное вознаграждение от представителя коммерческой структуры Минска за благоприятное решение вопроса о заключении договора поставки, подписание счета-протокола и своевременную оплату по договору при проведении процедуры закупки электрооборудования за счет собственных средств.

В ходе расследования директор признался в том, что получал деньги неоднократно.

 
Теги: Минск
 
 
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Но его адвокат решение суда считает слишком суровым и намерен его обжаловать.
 
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