Сборку металлического пролетного строения на мосту через Припять планируют завершить к 15 сентября

17 августа, Житковичский район /Корр. БЕЛТА/. Сборку металлического пролетного строения на мосту через Припять в Житковичском районе планируют завершить к 15 сентября. Об этом речь шла сегодня во время заседания штаба по вопросу проведения работ на мосту через Припять автомобильной дороги Р-88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил главный инженер РУП «Гомельавтодор» (организации-заказчика) Сергей Конаков, основные работы на мосту через Припять идут по графику. В настоящее время ОАО «Мостострой», выступающий генподрядчиком, ведет сборку 200 м металлического пролетного строения.

«Для проведения работ по сборке металлического пролетного строения после взрыва аварийного участка моста были переустроены надцокольные части четырех опор общим объемом более 500 м.куб. Сейчас ведется монтаж ортотропных плит металлического пролетного строения, параллельно завершается устройство главных балок смежных пролетов», — рассказал директор филиала «МСУ №4» Гомеля ОАО «Мостострой» Сергей Лазбекин. Всего предстоит смонтировать 21 балку, их поставляет завод железобетонных мостовых конструкций в Фаниполе.

Отдельные виды работ на мосту сейчас ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневно на объекте задействовано около 100 человек, 6 гусеничных и 4 автокрана, компрессоры, автовышки, сварочные агрегаты и другая техника.

После сборки металлического пролетного строения его опустят на опоры и приступят к устройству мостового полотна.

Одновременно в эти дни специалисты республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» приступили к разборке грунтовых перемычек в русле реки. «Вопрос восстановления старого русла — среди основных. Поставлена задача — все сделать в оптимальные сроки. Движение по мосту должно быть открыто к 7 ноября», — подчеркнул Сергей Конаков.

Что касается работы паромной и понтонной переправ, то они функционируют в штатном режиме. Паром осуществляет перевозку в светлое время суток с 6.00. Он отправляется с одного берега на другой раз в час, но при необходимости рейсы осуществляются чаще. Понтонная переправа работает круглосуточно, ее разводят для прохождения судов, о чем заранее информируются местные жители путем смс-оповещения и FM-перехвата.