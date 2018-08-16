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Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

17.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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ОАО «Брестская типография»

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

МОУП «Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая»

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году


Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году


ГОУПП «Гродненская типография» 
Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году


Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году
ОАО «Красная звезда» 
Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году


Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году


УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя»

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году


Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

ОАО «Полеспечать»

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

ОАО «Полиграфкомбинат им.Я.Коласа»
Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году


Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году


Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году
ОАО «Типография Победа»
Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

РУП "Издательство “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"
Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году

В данный перечень возможно внесение дополнений по мере согласования полиграфическими предприятиями макетов дневников с Министерством образования Республики Беларусь.
 
 
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