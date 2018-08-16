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Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году
17.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
ОАО «Брестская типография»
МОУП «Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая»
ГОУПП «Гродненская типография»
ОАО «Красная звезда»
УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя»
ОАО «Полеспечать»
ОАО «Полиграфкомбинат им.Я.Коласа»
ОАО «Типография Победа»
РУП "Издательство “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"
По материалам сайта
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