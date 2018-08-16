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"Не пил, жил замкнуто". Очевидцы-односельчане о мужчине, который стрелял в милиционеров
17.08.2018 18:20 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Бобровичи Ивацевичского района живет всего человек 20−30. О том, что в этом тихом месте может произойти
17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района
— Что случилось? Кто ж его знает, что случилось, — эмоционально отвечает на наш вопрос одна из местных жительниц. — Приехала милиция, хотели к нему зайти, он взял ружье и стал стрелять.
По словам женщины, днем она с другими деревенскими сидела возле магазина, ждала, когда привезут хлеб.
— Мы услышали два выстрела, — продолжает собеседница. — А потом с того конца Валя прибежала, вся белая, говорит: «Не знаю, как я у него еще проскочила». Когда все случилось, она мимо его дома шла. А он не нее: «Что стоишь?» — и матом. «Хочешь чтобы третья легла, то сейчас ляжешь». Она и побежала. Люди сразу вызвали скорую и милицию.
По словам женщины, одному милиционеру Сергей выстрелил в голову. Тот упал рядом с калиткой, второму — в живот. Скорая увезла его в реанимацию. У погибшего осталось двое детей.
Позже в магазине соседка Сергея рассказывала: выстрелив в милиционеров, мужчина стоял на крыльце, на животе у него был патронташ. А когда приехала милиция, продолжает собеседница, задержанный спрятал в доме и забаррикадировался.
— Говорят, когда он в хате забаррикадировался, было еще шесть выстрелов, — вспоминает местная жительница. — А кто в кого стрелял, не известно, никого к тому месту не подпускали. Я выстрелов не слышала, только как по рупору ему говорили, чтобы сдался. А машин милицейских было столько… Из Пинска, Ивацевичей… Ой, ей, как «прославились» наши Бобровичи.
О самом Сергее женщина рассказывает немного. Родился в Бобровичах. Когда женился, переехал в Иваново. Супруга работала в аптеке, но «он с ней не ладил». Развелся, есть дочка и внуки.
-Он когда-то в Бресте в магазине вышибалой работал, потом заготовителем, — перечисляет она занятия задержанного. — А когда в Бобровичи вернулся, то уже не работал. Да и откуда в деревне работа.
— А на что он жил?
— Вот лето — ягоды носит, клюкву носит. Мама помогала всегда с пенсии.
В родительском роме Сергей жил один. Пожилую маму забрали к себе сестры. С родными, рассказывают местные, мужчина не общался:
— Ни братьев, ни сестер — никого в хату не пускал. Он с ними не общался.
Друзей в деревне, вспоминает собеседница, у него тоже не было.
— Он никогда не пил. Жил он замкнуто. По деревне ходил — высокий, красивый, всегда чисто одетый, — продолжает она.
Конфликтовал ли Сергей с кем-то из соседей, женщина не знает.
— Меня он никогда не трогал.
Местный рассказывают, что ружье у него было зарегистрировано. В ответ на вопрос был ли он охотником, лишь пожимают плечами.
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О мужчине, который сегодня в Ивацевичском районе стрелял в милиционеров, рассказывают немного: зовут Сергей, 57 лет, не пил и был замкнутый.
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