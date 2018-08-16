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О сроках при оформлении наследственных прав

17.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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В соответствии с п.1 статьи 1071 ГК Республики Беларусь наследство может  быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1071), в том числе и в случае, когда он уже принял наследство (п.1 статьи 1074 ГК). Наследники земельных участков, находящихся в частной собственности граждан (либо в пожизненном наследуемом владении) обязаны обратиться в соответствующую организацию по государственной регистрации за государственной регистрацией перехода права частной собственности (права пожизненного наследуемого владения) на переданный по наследству земельный участок по истечении установленного гражданским законодательством срока для принятия наследства, но не позднее восемнадцати месяцев со времени открытия наследства (ч.1 статьи 52, ч.2 статьи 53  Кодекса Республики Беларусь о земле, вступившего в силу с 01 января 2009 года).

 

Таким образом, сроки для принятия наследства, отказа от него и для оформления прав на земельный участок законом чётко установлены. Сроки эти являются не только гарантией своевременного и качественного оформления наследственных прав, но и гарантией против финансовых затрат, потери имущества и дополнительного времени. Ведь наследник, пропустивший срок для принятия наследства, не имеющий доказательств фактического его принятия, либо не получивший согласия на принятие наследства от всех остальных наследников, его принявших, в соответствии с п. 1 статьи 1072 ГК вынужден  обращаться в суд с заявлением о признании его принявшим наследство.

 

Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо  заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п.1 статьи 1070 ГК). При этом возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено такое полномочие. Также наследник не считается пропустившим срок для принятия наследства, если он наследство фактически принял, т.е. вступил во владение или управление наследственным имуществом в соответствии с п.2 статьи 1070 ГК.  Чаще всего документами, подтверждающими факт принятия наследства, являются:

- справка организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, либо сельского исполнительного комитета, либо жилищного  кооператива, содержащая информацию о проживании наследника на день открытия наследства либо в течение установленного законодательством срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем либо о проживании в наследуемом жилом помещении (иначе: справка о последнем месте жительства наследодателя, а также о составе его семьи на день смерти).

 

-  справка сельского исполнительного комитета, содержащая информацию о том, что в установленный законодательством для принятия наследства срок наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его сохранению, обрабатывал земельный участок, производил текущий ремонт и т.д. (справка о фактическом принятии наследства).

 

При этом, если заявление наследника о принятии наследства в простой письменной форме поступило нотариусу по месту открытия наследства в срок для принятия наследства почтой, наследник также признается принявшим наследство. Если заявление о принятии наследства сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, заявление также считается своевременно поданным. Если последний день срока для принятия наследства приходится на нерабочий день, днем окончания срока в соответствии со статьей 194 ГК считается ближайший следующий за ним рабочий день.

 

При оформлении наследственных прав наследники реализуют не только свои права, связанные с приобретением наследственного имущества, но и права, связанные с отказом от наследства. Особенно это касается наследников, проживавших совместно с наследодателем на момент его смерти либо в течение шести месяцев с момента его смерти, либо проживавших в указанные сроки в наследуемом жилом помещении, т.е наследников, фактически принявших наследство. Когда такие наследники пропускают сроки для отказа от наследства, принятие ими наследства по умолчанию является основанием для сохранения за ними причитающейся доли наследственного имущества (которое не всегда оказывается необходимым получать). Также отказ от наследства одного наследника в пользу другого может увеличить долю в наследственном имуществе наследника, в пользу которого отказ совершен.  Для отказа от наследства наследник должен подать заявление нотариусу в шестимесячный срок со дня открытия наследства, т.е в срок, установленный для его принятия (статья 1074 ГК). Причем, заявление об отказе от наследства может быть подано и тогда, когда наследник уже принял наследство. Отказ через представителя также возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

 

ЛОБАЧ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Минский областной нотариальный округ,

нотариальная контора Борисовского района Минской области.

 
 
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