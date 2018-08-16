"Для наведения идеального порядка". Минск вслед за Оршей в выходные выходит на субботник

В эти выходные дни в Минске проведут субботники в целях выполнения поручения президента «о наведении идеального порядка». 17 августа распоряжение о работе в субботу и воскресенье подписал глава столицы Андрей Шорец.

В распоряжении редакции TUT.BY оказался документ, подписанный главой Мингорисполкома, о работе в выходные дни 18 и 19 августа.

В документе сказано, что «в целях безусловного выполнения поручения главы государства о наведении порядка», а также «в связи с поручением главы Администрации президента Натальи Кочановой от 16 августа» главам администраций районов необходимо привлечь к работе в выходные дни 18 и 19 августа «работников администраций районов, предприятий и организаций для наведения порядка на закрепленных территориях».



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Распоряжение Шорца направлено в «Минское городское жилищное хозяйство», «Зеленстрой», «Горремавтодор», а также в администрации районов столицы.

Кстати, сегодня в Мингорисполкоме прошло заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий с участием представителей санитарно-эпидемиологической службы, «Минскэнерго», ЖКХ.

Напомним, Александр Лукашенко посещал Оршанский район 13 и 14 августа. Он проинспектировал ряд предприятий и остался очень недоволен ходом выполнения его поручений по развитию региона. Президент отправил в отставку министра архитектуры и строительства, министра промышленности, а также главу Оршанского района.

Александр Лукашенко также распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования и навести в Орше порядок. На 18 августа в городе назначен субботник.