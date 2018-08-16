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Минприроды накажет владельца сбежавшего в Минске питона
17.08.2018 21:13 — Новости Общества | Tut.by
Хозяина сбежавшего на улице Уборевича тигрового питона накажет Минприроды. Об этом
Подобных диких животных владельцы должны регистрировать в городском комитете природных ресурсов и обеспечить им соответствующие требованиям условия. Поэтому когда хозяин питона нашелся, его вызвали повесткой в комитет для дачи объяснения.
Если владелец подтвердит законность владения диким животным, то мужчину накажут штрафами по статье 15.32. КоАП РБ за несвоевременную регистрацию рептилии и за нарушения условий содержания. Штрафы по частям этой статьи внушительные — в среднем по 20 базовых величин.
В Минприроды также сообщают, что после инцидента комитет проверил находятся ли дома питоны у других минчан, которые официально зарегистрировали рептилий.
Напомним, что в Минске 15 августа
Спасатели выловили питона и передали в зоопарк. Утром 16 августа животное
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Штрафы за нарушение условий содержания в среднем по 20 базовых.
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