Отдыхаем за границей без происшествий

Во избежание подобных неприятностей перед поездкой узнайте телефоны и адреса белорусских посольств и консульств в тех странах, куда отправляетесь. Родным хотя бы приблизительно опишите маршрут своего путешествия.

Если вы лишились паспорта, следует обращаться в посольство или консульское учреждение Республики Беларусь за рубежом, где сотрудники установят вашу личность. Сделать это помогут ксерокопии пропавших документов, сделанные заранее, а также ваши попутчики – родственники и друзья.

Если же вы потеряли деньги, также через посольство родные смогут выслать вам нужную сумму. В случае пропажи билетов посольство поможет их приобрести. Оно выдаст вам еще и специальное свидетельство на беспрепятственное возвращение в Беларусь.

Чтобы обезопасить себя от неприятностей, отправляясь за границу, следуйте простым советам:

– сделайте несколько копий важных документов, подтверждающих личность. Одну оставьте дома, несколько возьмите с собой;

– не забудьте мобильный телефон, чтобы поддерживать связь с родными (хотя бы с помощью смс-сообщений);

– не помешает иметь при себе фотоаппарат, чтобы запечатлить не только достопримечательности, но и возможные угрозы. Одним словом, для подстраховки;

– позаботьтесь о всевозможных адаптерах для своей техники, зарядных устройствах, ведь в некоторых странах, например, в Англии розетки отличаются от привычных нам;

– берите с собой наличные деньги, т. к. в банкоматах за границей возможна высокая комиссия или вовсе установлено ограничение на снятие наличных;

– запомните телефонные номера для сообщений о чрезвычайных ситуациях: в Европе – 112, в США – 911. Перед выездом за границу обязательно получите консультацию о различных видах миграции по телефону горячей линии «Ла Страды» 8 801 100 8 801.

Анастасия СОКОЛОВСКАЯ

старший инспектор группы по гражданству и миграции

майор милиции