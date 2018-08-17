Кореличские призывники от армии не бегают

Осенняя призывная кампания в Беларуси идет полным ходом. У ребят осталось позади самое беззаботное время – детство, игры и шалости. Совсем скоро призывники станут солдатами – теми, о ком с гордостью говорят: он защищает Родину. Об осеннем призыве на Кореличчине рассказал начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов старший лейтенант Сергей Александрович Шалин.





– Сергей Александрович, с какого по какое число длится призыв?

– В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №281 от 17 июля 2018 года «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» осенний призыв граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, будет проходить в период с 1 августа по 30 ноября 2018 года. Сама же отправка молодого пополнения в Вооруженные Силы и другие воинские формирования начнется с 12 ноября.

– Есть ли какие-либо особенности в осеннем призыве?

– Главной особенностью осеннего призыва является увеличение количества граждан, призываемых на срочную службу, службу в резерве. Это связано с тем, что в весенний призыв большинству юношей, получившим общее среднее, профессионально-техническое и среднее специальное образование, – до 1 сентября года, в котором получено соответствующее образование, предоставляется отсрочка, а также большинство призывников оканчивают учреждения образования летом, и, если у них нет оснований для освобождения от призыва или получения отсрочки, они также подлежат призыву на срочную военную службу, службу в резерве.

– Сколько призывников в этом призыве?

– Пока рано загадывать, ведь мероприятия призыва только начались, по предварительным прогнозам призыву на срочную военную службу, службу в резерве будут подлежать 40-45 призывников.

– Куда будут направлены ребята?

– Наши призывники проходят службу во всех видах и родах войск. Это Вооруженные Силы Республики Беларусь, органы пограничной службы, внутренние войска Министерства внутренних дел, Комитет государственной безопасности. В основном юноши отправляются служить в воинские части, дислоцирующиеся на территориях Гродненской, Брестской и Минской областей.

– Какие существуют основания для получения отсрочки?

– Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве предоставляется: по состоянию здоровья на срок не более одного года, по семейному положению, для продолжения образования, для получения военно-технических специальностей, в связи с осуществлением депутатских полномочий, на основании указов Президента Республики Беларусь. Большая часть отсрочек предоставляется для продолжения образования – более 60%. Но если гражданин отчисляется из ССУЗа или ВУЗа по инициативе учебного заведения не важно, на каком этапе, то такой гражданин право на отсрочку теряет и отсрочка не предоставляется, при этом не важно, восстановился или поступил он в другое учреждение образования. Каждое из этих оснований подробно раскрыто в статье 32 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе».

– Чем чревато уклонение? Есть ли в этом году «уклонисты»?

– Согласно статье 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за уклонение от воинской службы наказания могут быть как в виде штрафа, так и в виде ограничения или лишения свободы. Информацию о наказанных «уклонистах» обычно вывешивают в самих военных комиссариатах, также зачастую дела о гражданах, уклонившихся от мероприятий призыва, рассматриваются на выездных заседаниях суда в военкоматах, на которые приглашаются парни, подлежащие призыву. В нашем же районе на протяжении долгих лет не было граждан, которые уклонялись от данных мероприятий.

– Можно ли поподробнее узнать о контрактной службе?

– С 2014 года у всех граждан появилась возможность исполнить свой воинский долг, не призываясь на срочную службу, – идти в армию на контракт. Контракт заключается с гражданами мужского пола, не состоящими в запасе и достигшими 18-летнего возраста. При этом указанные граждане не освобождаются от прохождения установленных мероприятий по призыву на срочную военную службу, службу в резерве до заключения контракта о прохождении военной службы. Также на контрактную службу можно перевестись и военнослужащим, проходящим срочную военную службу, но при этом они должны прослужить не менее шести месяцев. Более подробную информацию о заключении контракта о прохождении военной службы, имеющихся вакансиях в Вооруженных Силах вы можете получить в обособленной группе.

– Куда призывники и их родители могут обратиться, если у них возникнут вопросы?

– Прием граждан по личным вопросам и предварительному консультированию каждый второй и четвертый вторник месяца с 8 до 13 часов проводит военный комиссар Новогрудского и Кореличского районов подполковник Бурак Сергей Петрович, а каждый первый и третий понедельник месяца с 8 до 13 часов – начальник обособленной группы старший лейтенант Шалин Сергей Александрович.

Елизавета МУТИЛОВИЧ