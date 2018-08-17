|
О проведении акции «В центре внимания – дети!» объявили пинские спасатели
18.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
>
С 20 августа по 21 сентября на территории г. Пинска и Пинского района будет проводиться профилактическая акция «В центре внимания – дети!», приуроченная к началу учебного года, сообщил корреспонденту pinsknews.by инспектор ГП и ВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Кирилко.
Акция будет проходить в 3 этапа.
1-й этап пройдет с 20 по 31 августа на объектах торговли. 2-й – с 1 по 14 сентября в учреждениях общего среднего образования города и района. 3-й этап – с 17 по 21 сентября в детских дошкольных учреждениях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> С 20 августа по 21 сентября на территории г. Пинска и Пинского района будет проводиться профилактическая акция «В центре внимания – дети!», приуроченная к началу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)