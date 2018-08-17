ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О проведении акции «В центре внимания – дети!» объявили пинские спасатели

18.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

О проведении акции «В центре внимания – дети!» объявили пинские спасателиС 20 августа по 21 сентября на территории г. Пинска и Пинского района будет проводиться профилактическая акция «В центре внимания – дети!», приуроченная к началу учебного года, сообщил корреспонденту pinsknews.by инспектор ГП и ВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Кирилко.

– Цель акции – привлечение внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра, отмели Олег Кирилко.

Акция будет проходить в 3 этапа.

1-й этап пройдет с 20 по 31 августа на объектах торговли. 2-й – с 1 по 14 сентября в учреждениях общего среднего образования города и района. 3-й этап – с 17 по 21 сентября в детских дошкольных учреждениях.

МЧС обращает внимание всех жителей города и района, что оставление малолетних детей без присмотра может привести к трагическим последствиям.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> С 20 августа по 21 сентября на территории г. Пинска и Пинского района будет проводиться профилактическая акция «В центре внимания – дети!», приуроченная к началу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Отдыхаем за границей без происшествий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика