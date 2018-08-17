О проведении акции «В центре внимания – дети!» объявили пинские спасатели

С 20 августа по 21 сентября на территории г. Пинска и Пинского района будет проводиться профилактическая акция «В центре внимания – дети!», приуроченная к началу учебного года, сообщил корреспонденту pinsknews.by инспектор ГП и ВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Кирилко.

– Цель акции – привлечение внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра, отмели Олег Кирилко.

Акция будет проходить в 3 этапа.

1-й этап пройдет с 20 по 31 августа на объектах торговли. 2-й – с 1 по 14 сентября в учреждениях общего среднего образования города и района. 3-й этап – с 17 по 21 сентября в детских дошкольных учреждениях.