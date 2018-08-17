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Навстречу Дню города

18.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Совсем скоро Чашники встретят свой очередной День рождения. Праздничные торжества по случаю 514-летия райцентра запланированы на 8 сентября.
Подготовка к столь важному событию в жизни города да и района, понятное дело, началась заблаговременно. Распоряжением райисполкома для организации и проведения Дня города Чашники создан оргкомитет, руководителям предприятий и организаций предписано обеспечить надлежащую подготовку подведомственных территорий, праздничное оформление административных зданий, активное участие членов коллективов в мероприятиях.
Однако в стороне оставаться не должны и сами жители райцентра. Подремонтировать, подкрасить забор, привести в порядок фасад строения, не говоря уже об окоске сорной растительности у домовладения, — то, что в наших силах, что придаст привлекательности месту, где мы живём. Уютными и комфортными для проживания дом, улицу, дворик (именно таковыми мы их видеть и хотим) никто за нас не сделает. Вместе осуществить это легче.

Навстречу Дню города

Дом по ул. Дубровского, 28.

Об островках благоустройства, ухоженности в райцентре мы рассказывали в предыдущих номерах газеты не раз. Например, само здание и территория Чашникигаза (где ежегодно добавляют элементы, в этом фонтан установили). Всегда ухоженные торговые объекты ООО «Чашники Продмаркет». Или приусадебный участок семьи Дудовых по улице Луначарского, как и другие, — образцовые, примером другим.

Навстречу Дню города

Дом по ул. Кирова, 7.

Смотришь, у частных подворий по улице Ленинской в последнее время стали устанавливать новые ограждения, некоторые приводят в порядок имеющиеся. И вид главной улицы, пусть и потихоньку, начинает меняться. Быстрее будет, если инициативы больше проявят другие — те, кто живёт рядом. И, естественно, не только на Ленинской и не только в Чашниках.
Взгляните, уважаемые читатели, на эти снимки. Порой для того, чтобы придать территории совершенно другой вид, достаточно нескольких клумб, простого, но досмотренного ограждения (не обязательно декоративного дорогого), подстриженного газона…
***
КСТАТИ
Сегодня с 10.00 и в следующую субботу в то же время на стадионе СШ № 4 проводятся зональные соревнования районной отраслевой спартакиады среди трудовых коллективов района, посвящённой Дню города Чашники. В программе соревнований — летний биатлон, волейбол, перетягивание каната, дартс. Финальные соревнования запланированы там же на 1 сентября. Начало в 12.00.

 

 
 
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Совсем скоро Чашники встретят свой очередной День рождения. Праздничные торжества по случаю 514-летия райцентра запланированы на 8 сентября. Подготовка к
 
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