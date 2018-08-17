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Оршанщина после разноса, тот самый мост, трагедия в Ивацевичах и секс в Белом доме - все за вчера

18.08.2018 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе субботнее утро!

В выходные нас ожидает комфортная летняя погода, правда, купаться можно не везде. Так что все на пикники, дома не сидим, помним — это предпоследние выходные лета. Увы. Но если вы уже купили на последней распродаже «Белавиа» себе билеты туда, где и дальше будет тепло и солнечно, то в ожидании новых путешествий есть время вспомнить о самых важных и интересных новостях вчерашнего дня.


ВАЖНОЕ

Вчера у президента прошло совещание по кадровым назначениям в правительстве и замене иных должностных лиц — по результатам нашумевшего «оршанского разноса». «Вопрос надо решать, не затягивая, чтобы не допустить неконтролируемого развития некоторых, прежде всего негативных, процессов в экономике. Хотя я не хочу драматизировать ситуацию». Лукашенко также намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете: «Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах». А мы тем временем посмотрели, что происходит на Оршанщине после разгромного визита туда президента («То, что было по телевизору, — цветочки. Вы бы слышали, как Александр Григорьевич тут ругался!»), — и узнали, что творится сегодня на предприятиях, где Лукашенко увидел дырявую крышу, «дохлых мышей, презервативы и прочую наркоту».

Пока вы спали, в стране снова подорожало топливо — и снова на копейку. А глава A-100 — единственной крупной в Беларуси сеть АЗС с белорусским частным капиталом — выставил все свои заправки на продажу. «Дорого. При таких надбавках бизнес очень сложный… Доходы упали, бизнес сжался, долги приличные. Выхода два — либо продать, либо привлечь инвестора».

На «Юнисоне» начали собирать электромобили и ведут переговоры с банками, чтобы те поддержали кредитование на их покупку. Но признают, что сложно, потому что отношение к электромобилям еще только начинает формироваться: мало информации, мало машин, люди порой не понимают вообще, что это такое — электромобиль. Рассказываем и показываем, что это и как он рождается — наш белорусский электромобиль.


Вчера после обеда стало известно о трагедии в Ивацевичском районе: там местный житель стрелял в милиционеров — одного убил, второго серьезно ранил. Стрелявший обезврежен и задержан — и вот что мы пока знаем о нем и том, что вообще произошло в деревне Бобровичи.

Новости спорта — на сей раз хорошие. Наша Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира серии «Премьер» в американском Цинциннати с призовым фондом почти три миллиона долларов — впервые в карьере. Теперь ей предстоит сразиться с первой ракеткой мира. Успешное выступление в Цинциннати позволит Соболенко впервые подняться в топ-30 рейтинга WTA. Удачи, Арина, болеем за тебя!

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В суде по делу Коржича продолжают допрашивать солдат. Очень многие говорят, что потерпевшими они себя не считают, унижения в ситуациях, когда их били сержанты или заставляли отжиматься после отбоя, не испытывали, пиццу, кофе, шаурму покупали добровольно и никаких претензий к обвиняемым у них нет. «Ну, начальство знало об этом. Смысл ходить жаловаться? Отжались и пошли спать». Следим за процессом и далее, конечно.

Вот очередная история о том, как наших туристов почему-то «кинула» турфирма. На сей раз белорусы не могут вернуться с курорта в Болгарии — при выселении оказалось, что их проживание в отеле… не оплачено. Как так вышло — разбирались здесь. А люди до сих пор «на отдыхе»…

Помните, минское «Динамо» вылетело из Лиги Европы в третьем квалификационном раунде, проиграв по сумме двух матчей питерскому «Зениту»? Счет ответной игры — 1:8 — ужасает, но на самом деле в реакции на результат матча больше эмоций, чем трезвой оценки произошедшего. В России, например, не только называют этот матч легендарным, но и рассуждают о заговорах, белорусских поэтах и мотивации от Лукашенко. А мы решили разложить «на пальцах» итоги запоминающегося противостояния. «Динамо» до последних минут дополнительного времени выигрывало по сумме двух матчей у самого богатого клуба России, покупающего игроков за 50 миллионов евро. Позор ли это? Думаю, что нет".

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Рассказываем, как сейчас строят новый мост через Припять между Житковичами и Туровом, который треснул в декабре. Каждый сваренный стык — представляете? — проверяют на УЗИ! «Люди работают на износ. На объекте сейчас больше тридцати сварщиков, из них днем задействованы порядка семнадцати человек. Конструкции ночью не монтируем — темно, опасно, а вот сварка металла идет круглые сутки». Обновленный мост, напомним, президент хочет видеть уже к 7 ноября.


Признавайтесь, что вы знаете о каякинге? Вот и мы немного, пока не познакомились с одним из активнейших каякеров Беларуси! Нет, на самом деле Сергей — программист, но за порогом работы его жизнь — в экстремальном каякинге. Парень даже открыл бесплатную школу эскимосского переворота! «Банальный в сплаве момент — переворот в воду — захлестывает ужасом. Когда повис головой вниз, инстинктивно срываешь „юбку“ и вылезаешь из лодки. А надо сохранить хладнокровие и, словно неваляшка, вернуться в исходное положение».

Вот очень интересный исторический текст о том, как 80 лет назад белорусские женщины шли из Минска в Москву… в противогазах. Зачем — рассказываем здесь. 820 километров молодым мужчинам и женщинам пришлось пробираться через снежные заносы, в мороз, который достигал минус 30 градусов, а ледяной ветер — 9 баллов.

В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как вспыхнул один из самых громких в мировой и американской истории скандалов, связанных с личной жизнью главы государства. В 1998 году в СМИ появились первые сообщения о физической близости между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней практиканткой Белого дома Моникой Левински. Но Клинтон был не первым американским президентом, чья личная жизнь стала предметом множества пересудов. Вот здесь — истории о сексе в Белом доме, которые вы точно не знали.

Все новости пятницы, 17 августа

Кстати. Если к утреннему чаю вы привыкли съедать что-нибудь вкусненькое, то знайте, что только порция «неправильного» йогурта может принести нам 6% дневной нормы сахара, печенье, булочки и даже сладкие хлопья для завтрака — еще 20%… Как страшно жить есть! Рассказываем, где еще «прячется» сахар — и все равно желаем вам сладкой жизни и вкусных добрых выходных.

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Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе субботнее утро! В выходные нас ожидает комфортная летняя погода, правда, купаться можно не везде. Так что все на пикники, дома не сидим, помним - это...
 
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