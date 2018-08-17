Летайте, все возможно! Впервые в истории белорусы отправились в кругосветку на одномоторном самолете

Два белорусских пилота Александр Центер и Андрей Борисевич сегодня отправились в кругосветку на легком винтовом самолете Cessna 182T. За два дня до полета в ангаре под Минском они показали, что берут с собой на борт, и рассказали TUT.BY, в какие глухие места по маршруту топливо пришлось забрасывать еще весной.

Как Александр Центер и Андрей Борисевич собрались в кругосветку

Пилоты готовятся к кругосветному перелету на той самой «Цессне», которую бизнесмен Александр Центер перегнал через Атлантику в январе прошлого года. Судя по рассказам пилотов, мысли о кругосветке появились еще в конце 2017, а может быть и раньше.



Александр Центер и Андрей Борисевич

— У Андрея своя школа в США, мы с ним летали на самолете полегче, Cessna 172, немало: больше недели, сорок часов, с юга на север, на восток, — вспоминает Александр Центер. — Неплохо провели время. После этого было еще несколько приключений, связанных с полетами. А потом я Андрею позвонил: «Слушай, у тебя нет пилота, с которым можно кругосветку полетать?». Он говорит: только один. И вот он здесь.

— Саша позвонил, говорит: скучно мне стало, облетел уже всю Европу, хочу в кругосветку. Порекомендуй пилот, у которого есть инструментальный рейтинг в международных полетах, ну, и чтобы в кабине было комфортно — психологическая совместимость, — добавляет деталей в эту историю Андрей Борисевич. — Я неделю ходил, думал-думал: может, в «Белавиа» кому позвонить… Может, россиянам позвонить. А потом звоню: «А че, я не подхожу?» Подходишь, говорит.

Центер и Борисевич, общаясь, перебрасываются шутками, острят. Психологическая совместимость, похоже, есть.

— Сколько часов вам предстоит пролететь вместе на этом самолете?

— Я ставлю на 120 часов, — говорит Андрей Борисевич.

— А я ставлю на 150, — берет выше Александр Центер.

— И все-таки, кругосветка — рисковое мероприятие?

— Ну что там, включили карту — и полетели, — улыбается Александр Центер.

— Рисковое, — признается Борисевич.

Оба пилота по одному разу пересекали Атлантику. У Александра Центера такой полет был прошлой зимой, а Андрея Борисевича — всего неделю назад.

Авиационный бензин с весны забрасывали на маршрут





Самолету, на котором собираются лететь вокруг света, 14 лет.

— Такие самолеты производятся в США с 1950-х годов. В восьмидесятых их производство прекратили, но оказался такой высокий неудовлетворенный спрос, что в девяностых — начале двухтысячных снова стали производить. Именно этот самолет 2004 года выпуска, у него авионика, которая позволяет планировать большие полеты, надежный испытанный двигатель. Самолет в хорошем техническом состоянии.

Перед кругосветкой самолет проинспектировали авиационные инженеры, провели общий осмотр готовности.

— Иногда бывают дефекты, которые пилот, постоянно осматривающий самолет, может не заметить, — рассказывает TUT.BY один из инженеров. — Так что один инженер делает, второй контролирует. И меняются.

За несколько дней до вылета пилоты выполнили тестовые полеты. Этой «Цессне» предстоить преодолеть около 28 тысяч километров вокруг земли.

— В крыльях расположены основные топливные баки, — рассказывает Александр Центер. — Но этот самолет предусматривает установку дополнительных топливных баков. И мы это планируем делать. Топлива в крыльях хватит на шесть-семь часов полета. Но есть надувной бак, куда можно залить топливо еще на шесть часов. Таким образом, автономность полета увеличивается до 12 часов. Это на 2,5 тысячи километров.

Пилоты предполагают, что на их маршруте дополнительный запас топлива может пригодиться несколько раз. Например, над Восточной Сибирью, а потом между Канадой и Гренландией.

— На длинных участках всегда надо иметь с собой дополнительное топливо, на случай, если придется лететь назад, или аэропорт закрылся.



Фонарь для передачи сигнала SOS. Если его бросить ночью в воду, он будет покачиваться на волнах и передавать сигнал. Батареек хватает на 60 часов непрерывной работыю Рядом с фонарем — оранжевый SOS-флаг. Он светоотражающий, виден издалека

Набор для ремонта. Не специальный авиационный, а обычный бытовой. Пилоты не планирует ремонт по пути, но берут набор на случай «если вдруг». С его помощью можно заменить свечи, маслофильтр, снять капот самолета и самостоятельно заменить колесо

Мелочи для перекуса в полете. Фитнес-батончики и орехово-фруктовый микс пилот Андрей Борисевич захватил с собой из США. Тушенку брать в полет не планируют. В наборе для выживания пилота Александра Центера есть питательный сухой паек

Наборы для выживания есть у каждого из пилотов, они немного различаются между собой. В этом внутри компас, базовые лекарства для обезболивания, два файера и зеркало для сигналов SOS, два ножа, батарейки, фонарь, топорик, трос, питьевая вода и несколько других полезных мелочей



Фонарь для передачи сигнала SOS. Если его бросить ночью в воду, он будет покачиваться на волнах и передавать сигнал. Батареек хватает на 60 часов непрерывной работыю Рядом с фонарем — оранжевый SOS-флаг. Он светоотражающий, виден издалека

Набор для ремонта. Не специальный авиационный, а обычный бытовой. Пилоты не планирует ремонт по пути, но берут набор на случай «если вдруг». С его помощью можно заменить свечи, маслофильтр, снять капот самолета и самостоятельно заменить колесо

Мелочи для перекуса в полете. Фитнес-батончики и орехово-фруктовый микс пилот Андрей Борисевич захватил с собой из США. Тушенку брать в полет не планируют. В наборе для выживания пилота Александра Центера есть питательный сухой паек

Набор для выживания есть у каждого из пилотов, они немного различаются между собой. В этом внутри компас, базовые лекарства для обезболивания, два файера и зеркало для сигналов SOS, два ножа, батарейки, фонарь, топорик, трос, питьевая вода и несколько других полезных мелочей

На некоторые участки пути топливо пришлось доставлять с весны: в Северодвинск (город в Архангельской области, Россия) и к Бухте Провидения (гавань в заливе Берингова моря).

— По тому маршруту, который мы для себя наметили, авиационного бензина практически нет для нашего самолета, — рассказывает Александр Центер. — Причем бывало, нас торопили. Говорили: скоро зимник растает! И когда мы наконец были готовы, оказалось, что зимник расстаял, и бочки с топливом забрасывали на кораблях. Теперь нас вроде бы везде ждет авиационный бензин. На земле всей операцией у нас руководит коллега, Екатерина Шатерник, она будет решать эти задачи, если чего-то будет не хватать.

Вещи на борту. Что нужно для быта, а что — для безопасности

— Я хочу Гренландию второй раз увидеть сверху, — у Андрея Борисевича романтичный настрой. — Настолько необычная и сумасшедше красивая страна! Две недели назад летел над Гренландией, а она покрыта огромным и очень высоким ледником. Восточная часть Гренландии настолько интересная: фьорды, каньоны, айсберги плавают. Я такого никогда не видел раньше. А если мы сейчас там еще и сядем где-то — вообще супер.

Александра Центера тоже привлекают северные края. Правда, его больше притягивает восточная часть России и Аляска.

— Нам предстоит лететь по восточному побережью России, до Чукотки, пересекать Берингов пролив, чтобы достичь Аляски. Мне как-то с детства очень интересны эти места. Знаете, Джек Лондон, Хабаров, первопроходцы…

— А говорит, не опасно! — восклицает Андрей Борисечивич. — В Бухте Провидения интернета нету, связь практически отсутствует. И над Беринговым проливом — 160 миль лететь над водой!

Чтобы сделать путешествие максимально безопасным, пилоты берут с собой важный груз. Но тут главное не переборщить: Cessna 182 может поднять около 400 килограммов.

— И вот если отнять по 80 кило на нас, то останется 200 с чем-то. Вот в них будем и укладываться… Но ведь надо еще понимать, что нам придется где-то и наполнить дополнительный бак, а это целая бочка надувная.





Львиная доля вещей, которые пилоты берут с собой на борт, связана с безопасностью. Например, во время полета над океаном. Среди незаменимых вещей — спасательный плот, спасательный жилет и специальный костюм, который пилоты возьмут в аренду уже во время полета.

— В правилах написано, что уже на 30 минут от берега нельзя улетать без плота и спасательного жилета. А у нас будет и четыре, и пять, и шесть часов над Атлантикой, — рассказывает Андрей Борисевич.



Спасательный жилет. Такие будут у каждого пилота. Они будут висеть на теле во время полетов над водой. Если нужно — выдергивается шнур и спасательный жилет надувается

Ножи. Они могут пригодится в глухих местах. Ниже — головки для откручивания болтов

Спасательный плот. В случае опасности нужно успеть выбросить плот наружу, выдернуть шнур — плот расчехляется и надувается. Написано, что он может выдержать от четырех до шести человек. Но в реальности он скорее на двоих, говорят пилоты

Еще один набор для выживания. В нем акцент на лекарствах. Кроме этого набора, пилоты берут с собой целый пакет лекарств для первой помощи, предписанных авиационными правилами. Там бинты, жгуты, термометр, вата, противоожоговые мази, лекарства от высокого давления, желудочно-кишечных расстройств, противоаллергенные препараты



Спасательный жилет. Такие будут у каждого пилота. Они будут висеть на теле во время полетов над водой. Если нужно — выдергивается шнур и спасательный жилет надувается

Ножи. Они могут пригодится в глухих местах. Ниже — головки для откручивания болтов

Спасательный плот. В случае опасности нужно успеть выбросить плот наружу, выдернуть шнур — плот расчехляется и надувается. Написано, что он может выдержать от четырех до шести человек. Но в реальности он скорее на двоих, говорят пилоты

Еще один набор для выживания. В нем акцент на лекарствах. Кроме этого набора, пилоты берут с собой целый пакет лекарств для первой помощи, предписанных авиационными правилами. Там бинты, жгуты, термометр, вата, противоожоговые мази, лекарства от высокого давления, желудочно-кишечных расстройств, противоаллергенные препараты

Андрей Борисевич вспоминает историю, которая случилась с другом-пилотом и в очередной раз показала, что правила придуманы не напрасно.

— Это случилось с пилотом Сергеем Анановым, который три дня просидел на льдине где-то между Канадой и Гренландией. Вертолет Robinson 22, 2015 год. Сергей был в специальном костюме, у него был плот и один или два сигнальных файера. Когда его вертолет оказался в воде, он вытащил плот, правда, не успел с собой взять ни одного джипиэс-трекера. Его спасли на третий день, спасательный плот и костюм здорово помогли.

Во время долгих перелетов пилоты в своей «Цессне» будут жить часов по восемь, а может, и больше. Правда, смеется Андрей Борисевич, до рекорда по времени в воздухе без посадки им точно будет далеко. И снова вспоминает историю.



Писсуар с шутливым названием Little John («Маленький Джон»). На борту будет два таких приспособления. Пилот Андрей Борисевич рассказывает, что 5,5 часов над Атлантикой без туалета его организм выдержал нормально — главное, не пить воды перед вылетом. Но в более долгих перелетах эта штука может пригодиться

Переносной фонарь. Пилоты берут его на случай посадки в аэропорту без освещения. С собой у них будут и налобные фонари



Писсуар с шутливым названием Little John («Маленький Джон»). На борту будет два таких приспособления. Пилот Андрей Борисевич рассказывает, что 5,5 часов над Атлантикой без туалета его организм выдержал нормально — главное, не пить воды перед вылетом. Но в более долгих перелетах эта штука может пригодиться

Переносной фонарь. Пилоты берут его на случай посадки в аэропорту без освещения. С собой у них будут и налобные фонари

— В пятидесятых на 172-й «Цессне» пилоты выполнили самый долгий перелет — они летали 64 дня без посадки . Мылись в воздухе, ходили в туалет в воздухе. Они в воздухе заправлялись, а механик умудрился заменить два цилиндра на двигателе в процессе полета. Это очень известная история, с тех пор никто не перебил их рекорд по времени в воздухе.

На связи с землей. Как пилоты будут общаться с авиадиспетчерами

Во время кругосветки пилоты должны будут побывать на многих аэродромах. О том, что увидят с высоты и на земле, пилоты будут рассказывать в соцсетях и напрямую читателям TUT.BY . На сайте кругосветки letim.by можно будет следить за перелетом в режиме реального времени .

— Как с землей будете держать связь, с авиадиспетчерами?

— Где-то связь будет, где-то нет. Над бескрайними просторами Российской Федерации будет достаточно большой отрезок, где не будет связи, — говорит Александр Центер.



Спутниковый телефон и лишь часть из многочисленных зарядных устройств на борту. Спутниковый телефон нужен в удаленных местах, где нет сотовой связи

Дрон



Спутниковый телефон и лишь часть из многочисленных зарядных устройств на борту. Спутниковый телефон нужен в удаленных местах, где нет сотовой связи

Дрон

— Вообще, как только мы улетим за Нижний Новгород, то практически через сто километров у нас исчезнет связь, и дальше она у нас будет появляться примерно раз в три часа. Тайга, Сибирь, Чукотка, Анадырь — просто нет нужной инфраструктуры, — добавляет Андрей Борисевич. — Не будет радиосвязи и где-то в трансатлантическом перелете. Берем с собой спутниковый телефон, будем на него надеяться.

Над океаном у экипажа «Цессны» будет возможность связываться с диспетчерами с помощью пилотов больших самолетов, которые летят выше.

— Мы будем передавать сообщения им, а они — диспетчерам, — объясняет Александр Центер.

— А вам, слушая переговоры в полете, когда-нибудь приходилось получать какие-то сообщения об опасности?

— Несколько раз, — рассказывает Андрей Борисевич, который немало летает по Соединенным Штатам. — Слышал сообщения об аварийной посадке. Пожар в воздухе был у «Боинга» — диспетчеры все остальные самолеты распугали, давали ему зеленый коридор, заводили на посадку. А во втором случае у пассажира на борту остановилось сердце — самолет тоже быстро заводили на аэродром. Но дело в том, что в Беларуси, например, есть разделение на верхние и нижние частоты, а в Европе и в Америке нету — там переговоры «Аэробусов» и «Боингов» с диспетчерами на той же частоте, что и наши.

Зачем белорусам кругосветка. «Все это возможно, летайте»

В мире уже было 230 кругосветок на одномоторных легких самолетах. Экипаж Александра Центера и Андрея Борисевича должен стать первым белорусским.





— Как считаете, почему до сих пор белорусы не летали на таких самолетах вокруг земли?

— Наверное, ждали пока мы этим займемся, — смеются пилоты.

— В советские времена были другие приоритеты, — говорит Александр Центер. — Страна занималась подготовкой пилотов для вооруженных сил, для покорения Севера, Сибири. Так почему бы не сейчас? У каждого из нас свои личные цели. Что-то хочется доказать себе, а кроме этого хочется, чтобы люди, которые мечтают об авиации, благодаря такому инфоповоду, сделали какие-то шаги. Как человек, который работает в Белорусской федерации авиационного спорта, я хочу людей призвать, сказать: «Все это возможно, летайте».

— Боинг оценивает нехватку пилотов в следующие 20 лет в 700 тысяч человек, — поддерживает напарника Андрей Борисевич. — Я не то чтобы хочу сказать: «Эй, ребята, все 700 тысяч, бегите к нам!». Но пилот это классная работа, на самом деле. Я, например, кайфую. Летаешь на самолете, и тебе еще за это деньги платят — ну что может быть прекраснее? А ведь есть масса людей, которые не понимают, как в авиацию можно войти. В Беларуси, мне кажется, это неочевидно и надо больше об этом говорить.