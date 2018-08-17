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Переезд Володарки откладывается. Сроки сдачи нового СИЗО вновь перенесли
18.08.2018 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Сроки введения в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы для заключенных в Колядичах вновь откладываются. Это следует из указа президента,
Республиканскую общесоматическую больницу планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, вместо указанного ранее 2018 года. А весь комплекс следственного изолятора также на 2 года позже — вместо 2020 в 2022 году.
Напомним, что в 2010 году в промзоне в Колядичах началось строительство комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы для заключенных. Первоначально сдать его планировали в 2015 году, но в 2013 году выявили факты взяточничества и хищения стройматериалов, и финансирования на объект не хватило. В 2015 году для сдачи комплекса поставили новые сроки — 2020 год.
В Колядичи, как планируется, переедет Володарка, а Пищаловский замок, который после обрушения одной из башен находится в аварийном состоянии, собираются отдать городу. Однако восстановительные работы невозможны до полного переноса СИЗО в новое здание в Колядичах.
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В Колядичи, как планируется, переедет Володарка, а Пищаловский замок, который после обрушения одной из башен находится в аварийном состоянии, собираются отдать...
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