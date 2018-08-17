Котенок-мальчик, рыжего окраса с бирюзовыми глазами, 2,5 мес., ласкуша и игруша! 8-029-770-33-72
Тому, кто захочет подарить тепло и уют братьям нашим меньшим, окажем помощь с доставкой
|
Питомец ищет дом!
18.08.2018 — Новости Общества | Единство
Котенок-мальчик, рыжего окраса с бирюзовыми глазами, 2,5 мес., ласкуша и игруша! 8-029-770-33-72
Тому, кто захочет подарить тепло и уют братьям нашим меньшим, окажем помощь с доставкой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Котенок-мальчик, рыжего окраса с бирюзовыми глазами, 2,5 мес., ласкуша и игруша! 8-029-770-33-72 Тому, кто захочет подарить тепло и уют братьям нашим меньшим, окажем помощь с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)