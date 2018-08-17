1900 — русский инженер К. Перский предложил слово «телевидение»
1934 — в Минске прошел 20-тысячный парад физкультурников
2001 — в Минске в доме № 12 по улице Городской Вал открылся Музей пожарного и аварийно-спасательного дела
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История одного дня: 18 августа
18.08.2018 — Новости Общества | Единство
1900 — русский инженер К. Перский предложил слово «телевидение»
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