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Кочанова обсудила с общественными объединениями предложения по кадровому обновлению правительства

18.08.2018 10:28 — Новости Общества | БелТА  
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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова встретилась с представителями общественных объединений, чтобы обсудить предложения по кадровому обновлению правительства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча состоялась по поручению Президента. Наталья Кочанова и представители общественных объединений, которые являются основой гражданского общества, детально обсудили предложения по кадровым назначениям в правительстве. Глава Администрации выслушала мнения по кандидатурам, которые внесены для обсуждения. Она добавила, что они подбирались из кадрового резерва главы государства, как всегда, на альтернативной основе.

Внести предложения по кадровому обновлению правительства Александр Лукашенко поручил 14 августа во время совещания в Орше. "Это была необходимая мера, потому как невыполнение поручений главы государства недопустимо. Они даны во благо народа, страны и ее развития", - подчеркнула Наталья Кочанова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова встретилась с представителями общественных объединений, чтобы обсудить...
 
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