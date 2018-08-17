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Уборка льнотресты в разгаре

18.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Активным темпом идет уборка льна в филиале ОАО «Гомельлен» «Уваровичский льнозавод». Так, на сегодняшний день в уборочной страде задействованы 11 льнокомбайнов, 2 зерновых комбайна и 1 льнотеребилка.

Уборка льнотресты в разгаре

Несмотря на то что лен – культура трудоемкая, его производству уделяется большое внимание. Сегодня на всех этапах выращивания и уборки всё решает техника, от слаженной работы которой зависит успех всего предприятия.
В этом году филиалом ОАО «Гомельлен» «Уваровичский льнозавод» было засеяно 1200 гектаров льна, из которых 1100 га на территории Буда-Кошелевского района и 100 – Гомельского. Лен в нынешнем сезоне вырос хороший: густой и чистый. Такой урожай и убирать приятно, поэтому механизаторы работают с азартом и полной отдачей.
– К уборке льна-долгунца мы приступили в начале июля. На сегодняшний день уже вытереблено 1050 га, заготовлено 154 тонны льносемян и 714 тонн льнотресты. Урожайность тресты составляет 30 центнеров с гектара. Перед нами стоят две основные задачи: заготовить льнотресту качественно, чтобы не снизить возможный выход льноволокна, и сделать хороший задел под будущий урожай. Закончить уборку планируем до конца следующей недели, – рассказал главный агроном филиала ОАО «Гомельлен» «Уваровичский льнозавод» Александр Брундуков.
Теперь льняные ленточки аккуратными ровными рядами будут лежать на поле. За это время льнотреста успеет неоднократно намокнуть и высохнуть, ее перевернут, после чего подберут подборщиком и вывезут на льнозавод. Остается лишь уповать на хорошую погоду, которая не преподнесет сюрпризов, как в прошлом году, ведь от нее в дальнейшем будет зависеть качество льноволокна.
Наталья МАКСИМОВА.
Фото Ирины Палубец.

 
 
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Активным темпом идет уборка льна в филиале ОАО «Гомельлен» «Уваровичский льнозавод». Так, на сегодняшний день в уборочной страде задействованы 11...
 
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