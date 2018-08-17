Член Совета Республики о нововведениях в законодательстве

Законодательство нашей страны постоянно совершенствуется. На каких нововведениях стоит нынче заострить внимание? Этот вопрос мы адресовали члену Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь И.И. КРАВЧЕНКО.

КОРРЕКТИРУЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Межведомственная рабочая группа для подготовки обновлённого Налогового кодекса провела совместную работу не только с заинтересованными госорганами, но и практически со всеми крупнейшими бизнес-союзами, представителями крупных предприятий, юристами, аудиторами. В итоге разработано множество подходов по совершенствованию взимания налогов, их взыскания, упрощению налогового администрирования. Проект новой редакции Налогового кодекса размещён на сайте Минфина для общественного обсуждения.

ВВЕДЁН ЗАПРЕТ НА ИМИТАЦИЮ ЧУЖОГО ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

3 августа вступила в силу новая редакция Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

В документе детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции. Введён запрет на копирование или имитацию фирменного стиля, индивидуализирующего конкурента и его товар, которое приводит к смешению в глазах потребителя конкурентов либо реализуемых ими товаров. В случае, если один производитель разработал фирменный стиль, а второй хочет воспользоваться результатами чужой работы, то МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли) отреагирует на этот случай и определит, есть ли здесь признаки недобросовестной конкуренции.

В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА БАЗА ДАННЫХ О ДОХОДАХ ГРАЖДАН

База данных введена в опытную эксплуатацию. Налоговое ведомство будет наполнять её сведениями о доходах физических лиц, предоставленными организациями и ИП. Это станет ежеквартальной обязанностью субъектов с 1 января 2019 года.

Информационная система, предназначенная для формирования базы данных о доходах граждан, создана во исполнение пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 29 августа 2016 г. № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» с целью расширения категорий граждан, предоставление которым безналичных жилищных субсидий производится ежеквартально на основе выявительного принципа.

Материалы для ознакомления и тестирования базы данных о доходах физического лица размещены на интернет-портале МНС.

ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЁННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Такая мера предусмотрена законом о внесении изменений и дополнений в КоАП и ПиКоАП. Поправки, касающиеся ответственности за распространение запрещённой информации, вступают в силу с 1 декабря.

Закон устанавливает административную ответственность для владельцев интернет-ресурсов, незарегистрированных как сетевое издание. Распространение запрещённой информации для них грозит штрафом до 20 базовых величин, для юрлиц — до 100 базовых величин. СМИ за такое же нарушение придётся заплатить штраф в 200 «базовых».

Согласно обновлённому закону о СМИ, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама, информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой находятся персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий.

Записала Ирина Лукашенко.