Коллектив санаторного яслей-сада №9 присоединился к акции «Соберем детей в школу»

1 сентября – День знаний уже совсем близко. Многие родители начинают готовить своих детей в школу. Но, к сожалению, не каждая семья имеет возможность обеспечить ребенка всем необходимым для школы. Начало нового учебного года должно стать праздником для любого ребенка. И помочь детям сделать этот день радостным может каждый из нас.

В рамках акции «Соберем детей в школу» активное участие приняли администрация санаторного яслей-сада №9 совместно с первичной профсоюзной организацией учреждения образования.

Руководитель выделила материальную помощь неполной семье, где воспитываются два ребёнка.

Акцию, которую провела профсоюзная организация по сбору тетрадей, ручек, красок, альбомов и многого другого, без чего сложно обойтись детям в школе и детском саду, традиционно продемонстрировала широту души работников учреждения образования.

Благодаря отклику сотрудников наборы канцелярских принадлежностей были скомплектованы для двоих детей из неполной семьи.

Алла ВОЛОХИНА, председатель профсоюзного комитета ГУО «Санаторный ясли-сад №9 г. Сморгони».