ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллектив санаторного яслей-сада №9 присоединился к акции «Соберем детей в школу»

18.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
1 сентября – День знаний уже совсем близко. Многие родители начинают готовить своих детей в школу. Но, к сожалению, не каждая семья имеет возможность обеспечить ребенка всем необходимым для школы. Начало нового учебного года должно стать праздником для любого ребенка. И помочь детям сделать этот день радостным может каждый из нас.
Коллектив санаторного яслей-сада №9 присоединился к акции «Соберем детей в школу»

В рамках акции «Соберем детей в школу» активное участие приняли администрация санаторного яслей-сада №9 совместно с первичной профсоюзной организацией учреждения образования.

Руководитель выделила материальную помощь неполной семье, где воспитываются два ребёнка. 

Акцию, которую провела профсоюзная организация по сбору тетрадей, ручек, красок, альбомов и многого другого, без чего сложно обойтись детям в школе и детском саду, традиционно продемонстрировала широту души работников учреждения образования. 

Благодаря отклику сотрудников наборы канцелярских принадлежностей были скомплектованы для двоих детей из неполной семьи.

Алла ВОЛОХИНА, председатель профсоюзного комитета ГУО «Санаторный ясли-сад №9 г. Сморгони».

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 сентября – День знаний уже совсем близко. Многие родители начинают готовить своих детей в школу. Но, к сожалению, не каждая семья имеет возможность обеспечить...
 
Новости дня
Новости общества
 
Отдыхаем за границей без происшествий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика