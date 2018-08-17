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Раненный в перестрелке милиционер пришел в сознание. Его перевели в госпиталь МВД

18.08.2018 19:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиционер, которого накануне ранили во время перестрелки в Ивацевичском районе, пришел в сознание и его перевезли в Минск.


Фото: svaboda.org

Утром 18 августа в Ивацевичской центральной районной больнице состоялся консилиум, врачи пришли к заключению, что состояние пациента тяжелое, но стабильное. Вчера вечером был снят аппарат искусственного дыхания. Сегодня в сопровождении реанимационной бригады пациента увезли в Минск, в госпиталь МВД, сообщил в эфире Беларусь 1 главврач Ивацевичской ЦРБ Василий Юзефович.

В Республиканском госпитале МВД TUT.BY подтвердили, что пациент находится у них, комментировать его состояние не стали.

Напомним, 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района произошла перестрелка, 57-летний местный житель стрелял в сотрудников милиции. 42-летний участковый погиб, 23-летний ранен.

Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14, п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Не пил, жил замкнуто». Очевидцы-односельчане о мужчине, который стрелял в милиционеров

 
Теги: Минск
 
 
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Милиционер, которого накануне ранили во время перестрелки в Ивацевичском районе, пришел в сознание и его перевезли в Минск.
 
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