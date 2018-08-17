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Раненный в перестрелке милиционер пришел в сознание. Его перевели в госпиталь МВД
18.08.2018 19:17 — Новости Общества | Tut.by
Милиционер, которого накануне ранили во время перестрелки в Ивацевичском районе, пришел в сознание и его перевезли в Минск.
Утром 18 августа в Ивацевичской центральной районной больнице состоялся консилиум, врачи пришли к заключению, что состояние пациента тяжелое, но стабильное. Вчера вечером был снят аппарат искусственного дыхания. Сегодня в сопровождении реанимационной бригады пациента увезли в Минск, в госпиталь МВД, сообщил в эфире
В Республиканском госпитале МВД TUT.BY подтвердили, что пациент находится у них, комментировать его состояние не стали.
Напомним, 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района произошла
Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14, п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Милиционер, которого накануне ранили во время перестрелки в Ивацевичском районе, пришел в сознание и его перевезли в Минск.
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