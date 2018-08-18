Пончики, шаурма и другой стритфуд. Где и почем в Витебске можно перекусить на улице

В Париже на улицах продают жареные каштаны и бутерброды с традиционным французским багетом. В Берлине — знаменитые немецкие колбаски. А какую уличную еду предлагают жителям и гостям в Витебске? TUT.BY посетил заведения в центре города и узнал цены и ассортимент. Делимся с вами и впечатлениями от витебского стритфуда.



Знаменитые витебские пончики

К стритфуду относят незатейливую пищу, которую продают на улицах, площадях, рынках и других людных местах. Это своеобразное культурное явление: ведь в каждом регионе уличная еда — особенная.

Пирожки «по-витебски»

Первая гастрономическая точка на нашем пути — киоск у дома № 59 на улице Ленина.

Здесь торгуют сосисками в тесте (по 67 копеек), смажнями с колбасой (49 копеек), булочками (55 копеек) и пирожными (64 копейки). В среднем ценник не превышает 70 копеек.

В киоске большой выбор пирожков. Со сгущенкой — 62 копейки, с повидлом и изюмом — 46 копеек, капустой и колбасой — 58 копеек, картофелем и ветчиной — 78 копеек. Есть даже пирожок «по-витебски» — он с мясом. На вкус напомнил автору пирожки из детства.





Чебуречная «привет из СССР»

Советское наследие сохранил и следующий объект — «Чебуречная» на улице Ленина, 53.

Со слоганом «Тот самый вкус» здесь продают чебуреки с разными начинками: говядина с луком, курица, ветчина с сыром, картофель с грибами, брынза и зелень. Вес и цена для всех вариантов — 2 рубля за 130 граммов. При заказе четырех чебуреков — пятый в подарок.

Недавно здесь стали продавать и наборы с куриными крыльями: классические, острые, «по-техасски», «по-азиатски». Цена за мини-набор (6 штук, 300 граммов) — 5 рублей, макси (12 штук, 600 граммов) — 10 рублей.

Если добавить к стоимости этих наборов рубль и два соответственно, то вам полагаются бутылочка колы и картошка фри. Своеобразный «советский» ответ «МакДональдсу» и «Бургер Кингу».





Мороженое в «Авроре»

В обновленном кафе-мороженом «Аврора» на улице Ленина, 53 тоже можно взять перекус на вынос. Для этого больше всего подходит картофель фри (1,3 рубля) и хот-дог «французский» (2,5 рубля).

Однако это кафе больше известно все же своим мороженым — ванильным пломбиром или сливочным фруктовым (2,5 рубля за 100 граммов).

Вкусы предлагают как знакомые (клубника, вишня, шоколад, ваниль), так и экзотические («жевательная резинка», киви с крыжовником, дыня с арбузом, фисташки, дюшес, «пина колада», клюква с ванилью).

На вынос мы заказали пару шариков холодного лакомства в хрустящем вафельном рожке — и оно оказалось «самое то» для прогулки в жару.





«Хутка-смачна» и национальное меню

Киоски этой сети быстрого питания можно назвать «первыми ласточками» стритфуда в Витебске, хотя они уже постепенно исчезают с улиц. Мы зафиксировали «для истории» меню «Хутка-смачна» в торговой точке возле амфитеатра.

Всего тут представлено около 30 позиций стоимостью от 40 копеек до 7 рублей. Это пирожки, блинчики, хот-доги, смаженки, пицца, чебуреки, драники, супы.

Такой же ассортимент можно найти в трейлерах с едой на рынках или в отделах кулинарии продуктовых магазинов. Но только в «Хутка-смачна» вы встретите такие необычные названия, как «скруцень», «бульба-дог», «ролл блин» и хот-дог «Вясковы».

Судить о качестве и вкусе блюд не беремся: все не пробовали. Но пицца «Белорусская» не впечатлила.





Пончики как достопримечательность города

Пышные сладкие пончики — универсальный перекус на прогулке. В нашем городе они появились несколько лет назад, и с увеличением поклонников количество точек продаж только растет.

Самый крупный представитель — «Витебские пончики». Свежеприготовленное лакомство компания продает в двух местах: возле амфитеатра на улице Ленина, а также на улице «Правды», 39−4.

Можно выбрать классические пончики (4,3 рубля за кг) или с одним из множества наполнителей (7,5 рубля за кг). Нам, например, предложили абрикос, малину, творог, вишню, киви, шоколад. Могут добавить еще глазурь, кондитерскую посыпку, сахарную пудру.

Пончики удобно покупать на вынос: их упаковывают в фирменные бумажные пакеты.





Одни горожане в восторге от «витебских пончиков». А вторым они кажутся жирноватыми. Но у прилавка редко нет очереди.

В этих же торговых точках можно попробовать блюда грузинской кухни: лобиани (пироги с фасолью), хачапури (лепешки с сыром или картошкой), кубдари (лепешка с мясом). Цены — от 1,4 до 1,7 рубля за штуку.

Заморить червячка в одном из кафе этой сети получилось удачно.

Конкуренты «Витебских пончиков» по свежей выпечке располагаются вдали от туристических троп. Например, «Царь-пончик» мы нашли на Смоленском рынке.

Разнообразие вкусов уступает «Витебским пончикам», но это компенсируется более демократичными ценами: выпечку без пудры продают по 4 рубля за кг, а с поливкой — по 4,5 рубля. Покупатель со скромным бюджетом может приобрести также хворост или блинчики — по рублю за 100 граммов, и пиццу — за 1,5 рубля.





По аналогичной цене, правда, поменьше размером, можно найти классические пончики в киоске на рынке «Центральном» (ул. Офицерская, 2а).

Здесь же есть где разгуляться любителям блинчиков — в меню 17 позиций. Самый бюджетный вариант — с маслом — стоит 60 копеек и весит 110 граммов. Самые дорогие изделия (2−2,2 рубля) включают начинку с ассорти из салями, курицы, сыра, грибов, огурца и ветчины.

Шаурма: несколько точек

Возле ресторана «Журавинка» (пр. Московский, 7) не первый год стоит фургончик «Лаборатория шаурмы». Тут круглосуточно готовы обслужить посетителей при наличии у них в кармане хотя бы 3 рублей 20 копеек. Учащимся потребуется и того меньше: им обещают скидку в 10%.

Меню включает 4 варианта шаурмы: вегетарианскую (3,2 рубля за 260 граммов), стандартную (4,9 рубля за 270 граммов), большую (6,9 рубля за 455 граммов) и королевскую (8,9 рубля за 650 граммов). За соус нужно доплатить еще 70−80 копеек.





Чаще всего здесь берут стандартный вариант — один из самых бюджетных. Но при нас в очередь стала компания молодых парней, которая сделала недешевый заказ на две больших и одну стандартную шаурму.

Мы протестировали вегетарианскую шаурму и остались сыты.

В «синем доме» ценителей восточной кухни ждут в «ШаурмаRoom». На выбор — шаурма турецкая, сырная, «от шефа». Вес — 400 граммов, цена 5−6 рублей.

Еще один филиал «ШаурмыRoom» приютил «Центральный» рынок. Помимо прочего здесь предлагают отведать лепешку узбекскую из тандыра за рубль и донер в пите за 3 рубля.

Наша дегустация в этих двух точках не выявила лидера. Нареканий по качеству нет.





Вывод: стритфуд в Витебске вряд ли впечатлит гостей и малопривлекателен для горожан

Уличная еда в Витебске довольно разнообразна, но еще пока не приобрела местного колорита. Разве что в названиях блюд. Как нам кажется, вышеупомянутого ассортимента слишком мало, чтобы впечатлить иностранного гостя.

Почему национальные блюда, те же драники, не могут стать качественными представителями витебского стритфуда? Свое мнение на этот счет высказал шеф-повар ресторана «Журавинка» (возле которого находится «Лаборатория шаурмы») Сергей Сузанович:

— Изначально мы проводили так называемое «знакомство с городом». Делали блинчики, домашнюю еду, стейки, выпечку. Переключались на бургеры с качественными ингредиентами, ведь это современная тенденция. Но в этой продукции был заинтересован узкий круг покупателей. Тогда мы провели диалог с гостями ресторана, и по их пожеланиям превратились в «Лабораторию шаурмы». Покупателю хотелось простой пищи с довольно понятными ингредиентами.

Проведя небольшой опрос, мы выяснили, что в Витебске к уличной еде относятся неоднозначно: изредка люди готовы так перекусить, но стараются не допускать этой крайности.

Среди ответов на вопрос: «Как вы утоляете голод во время рабочего дня?» победили «ссобойки». Если ее нет, человек идет в ближайший продуктовый магазин. Иногда покупает еще кофе на вынос. Самый редкий вариант выхода из положения — поход в кафе.





Для тех, кто любит взять горячий напиток с собой, мы рекомендуем наш гид по мини-кофейням .