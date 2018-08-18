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В Беларуси пройдут сильные дожди, прогремят грозы
19.08.2018 08:23 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщили
Как отмечают синоптики, преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23. +29°C.
В столице существенных осадков не прогнозируется (их вероятность составляет 10−15%).
Температура воздуха в течение суток будет следующей:
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В воскресенье в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщили naviny.by в Белгидромете.
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