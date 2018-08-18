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В Беларуси пройдут сильные дожди, прогремят грозы

19.08.2018 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщили naviny.by в Белгидромете.

Как отмечают синоптики, преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23. +29°C.

В столице существенных осадков не прогнозируется (их вероятность составляет 10−15%).

Температура воздуха в течение суток будет следующей:

  • утром +18. +20°C;
  • днем +24. +26°C;
  • вечером +19. +22°C.
 
 
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В воскресенье в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщили naviny.by в Белгидромете.
 
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