В Беларуси пройдут сильные дожди, прогремят грозы

В воскресенье в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщили naviny.by в Белгидромете.

Как отмечают синоптики, преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23. +29°C.

В столице существенных осадков не прогнозируется (их вероятность составляет 10−15%).

Температура воздуха в течение суток будет следующей:

утром +18. +20°C;

днем +24. +26°C;

вечером +19. +22°C.