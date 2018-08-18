Торжественная церемония открытия мемориальной доски и митинг состоялись недавно в центре Дубновичей



Инициатива, достойная подражания, – в Год малой родины уроженец д. Дубновичи Сошненского сельсовета Александр Захарович Шпаковский за собственные средства изготовил и установил на мемориале сожженной деревне памятную плиту с именами земляков, погибших от рук карателей в годы Великой Отечественной войны.







Торжественная церемония открытия мемориальной доски и митинг состоялись в минувшие выходные в центре Дубновичей. Чин освящения провел настоятель храма Святой Равноапостольной княгини Ольги д. Сошно отец Владимир. Перед собравшимися жителями деревни выступили заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С.В. Подшивалов, председатель Сошненского сельисполкома Я.П. Ребковец, родной брат инициатора установки доски Михаил Захарович Шпаковский. Сам Александр Захарович не смог присутствовать на митинге, так как вынужден был уехать в Петрозаводск (Карелия), где проживает и трудится. Михаил Захарович помогал брату с установкой плиты. Для каждого из них, а также для их брата Николая и сестры Валентины – это не только гражданский долг, но и память об отце Шпаковском Захаре Адамовиче, который воевал на фронтах Великой Отечественной и был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»…









«Много людей отдали свои жизни за независимость Беларуси, в том числе и жители Дубновичей, которые воевали на фронте и в тылу врага, защищали страну в партизанских отрядах. Низкий поклон им за это. Они – настоящие герои. И они навсегда останутся такими в наших душах и сердцах», – говорили выступавшие на митинге.

И это действительно так. Мемориальная доска с именами героических земляков будет напоминать каждому из нас, что они отдали свою жизнь ради счастья и мира родного края, независимой Беларуси.







Память погибших воинов почтили минутой молчания, к мемориалу легли живые цветы. Мероприятие продолжили выступления солиста Влада Макаревича и работников учреждений культуры района.

Ветеранам труда старше 80 лет, в разные годы работавшим в местном хозяйстве (колхозе им. Калинина), на чьи плечи легло восстановление родной деревни и создание колхоза после того, как в 1943 году ее полностью сожгли немецко-фашистские захватчики, от имени руководства ОАО «Парохонское» председатель профкома этого предприятия Л.А. Малыщицкая вручила подарки.





Митинг переместился в район новой детской площадки, открытие которой состоялось именно в этот насыщенный день, – в Дубновичах также справляли праздник деревни.

Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото автора.