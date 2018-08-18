Не зарьтесь на дармовщину

Настало самое время, когда наливается и созревает кукуруза. Практически все мы не прочь полакомиться молодыми початками, в которых зерно нежное, сахаристое, а оболочка его почти не ощутима. И тогда за полезной вкуснятиной мы спешим на рынок, потому что мало кто выращивает кукурузу около дома или на даче. Покупая ее у торговцев, порой не задумываемся: кормовая она или пищевая, выращенная в собственном огороде или ворованная с колхозных полей? Помимо этих вопросов, есть и другой. Можно ли вообще торговать кукурузой на рынке? Как пояснили редакции в районном центре гигиены и эпидемиологии, если кукуруза продается физическим лицом на территории рынка, то у продавца должно быть разрешение, выданное лабораторией ветсанэкспертизы (находится на рынке), справка из сельского Совета, подтверждающая наличие приусадебного участка, и отметка о флюорографии.

За торговлю в неустановленных местах, согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, гражданам грозит штраф до трех базовых величин, т. е. на сегодня до 73 рублей 50 копеек, рассказала инспектор Глусского РОВД Татьяна Говорунова. Сумма штрафа может возрасти, если «предприимчивый» торговец или любитель полакомиться на дармовщину своровал початки с поля сельхозпредприятия. В соответствии с ч. 1 статьи 10.5 (мелкое хищение) КоАП Республики Беларусь за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 (49 рублей) до 30 (735 рублей) базовых величин или административный арест до 15 суток. За повторное такое же нарушение в течение года минимальный штраф 735 рублей, максимальный — 1 225 рублей или административный арест. Причем не важно, какое количество кукурузы было украдено — мешок или початок-другой. За воровство кукурузы предусмотрена и уголовная ответственность. Для этого достаточно утащить продукции с поля сельхозпредприятия на сумму свыше 10 базовых, т. е. на 245 рублей. Тогда уже наказание более суровое, вплоть до лишения свободы на три года.

Пока что в нашем районе в этом году не было зафиксировано фактов воровства кукурузы. И те, кто намеревался залезть на колхозное поле, пусть призадумаются: стоит ли рисковать ради нескольких початков, чтобы потом платить такие большие штрафы?

Ольга ЧУЧВАЛ