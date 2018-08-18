Возможность трудоустройства на Лоевщине есть, важно ею воспользоваться

Декрет №3 «О содействии занятости населения» в новой редакции в полную силу заработает с 1 января 2019 года.

Именно тогда трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, придется платить за субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Ляжет ли это тяжким бременем на всю семью неработающего или так называемый «тунеядец» будет платить по полной только за себя, пока неизвестно. На то, чтобы окончательно определить перечень таких услуг и выработать порядок расчета, у соответствующих ведомств еще есть время.

Однако активные меры по реализации декрета Президента предпринимаются уже сейчас. Так, правительством принято два постановления, которые направлены на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.

Постановление № 239 определяет порядок отнесения трудоспособных граждан к незанятым в экономике.

База данных граждан, которые считаются не занятыми в экономике, будет сформирована к 1 декабря. Она представляет собой информационный ресурс, позволяющий оптимизировать процесс формирования списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике. База будет актуализироваться ежеквартально.

Все попавшие в эту базу будут об этом проинформированы. Актуальная информация базы за предыдущие три месяца будет направляться для работы комиссий в исполкомы.

Возможность трудоустройства есть, важно ею воспользоваться

Ситуация на рынке труда в регионе относительно благополучная. Управление по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома совместно с нанимателями принимает действенные меры по социальной защите и содействию занятости населения.

Как рассказала заведующий сектором занятости населения и охраны труда Валентина КРУПЕЙЧЕНКО (на снимке), в январе-июле нынешнего года за содействием в трудоустройстве в управление обратились 196 человек, из них зарегистрированы безработными 100 граждан.

Основным источником поступления рабочей силы на рынок труда являются лица, уволившиеся с работы по соглашению сторон либо по собственному желанию, длительно неработающие, а также граждане, окончившие выполнение работ по гражданско-правовым договорам.

На 1 августа нанимателями заявлено 103 вакансии, из них 53 — рабочих профессий, 50 — служащих, 65 — в райцентре, 38 — в сельской местности. На учете на эту дату состояло 23 безработных.В течение полугодия оказано содействие в трудоустройстве 136 гражданам, в том числе 61 безработному, 18 из них проживают в сельской местности. Оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу 6 гражданам, имеющим право на дополнительные гарантии в области содействия занятости населения.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 67 человек, 50 из них состоят на учете.

Оказано содействие в организации предпринимательской деятельности 3 безработным, которые по направлению управления прошли обучающие курсы «основы предпринимательской деятельности». Им в апреле-июне текущего года оказана финансовая поддержка путем предоставления субсидии. Такая поддержка до конца года будет оказана ещё одному безработному, что соответствует годовому заданию.

В рамках мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности в учреждение «Лоевский ТЦСОН» трудоустроены 2 инвалида в соответствии с планом.

Назначено пособие по безработице 37 подучетным гражданам. Расходы на социальную поддержку безработных составили 3755,7 руб., в том числе на выплату пособий по безработице 2439,18 руб.

Активно проводилась работа по дальнейшему развитию системы профессиональной ориентации незанятого населения, безработных. Направлены на обучение 8 безработных, это около 5% от числа нуждающихся в трудоустройстве граждан.

Реализация плановых мероприятий по содействию занятости населения позволила решить комплекс задач, направленных на улучшение условий жизни людей, и сохранить контролируемую ситуацию на рынке труда Лоевского района. Так, уровень регистрируемой безработицы на 1 августа текущего года составил 0,5 процента к численности экономически активного населения, при прогнозе к концу года 1,2 процентных пункта.

Светлана Павлова, «ЛК».

Уважаемые жители Лоевского района!

Для разъяснения положений Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения» в районном исполнительном комитете создана постоянно действующая комиссия, которая координирует деятельность по реализации норм Декрета на территории региона посредством:

— оказания трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

— оказания консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

— информирования (уведомления) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее — база данных);

— формирования списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее — услуги с возмещением затрат);

— рассмотрения заявлений трудоспособных граждан, не занятых в экономике, или членов их семей о полном или частичном освобождении таких трудоспособных граждан от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации (далее — заявление), представленных по форме согласно приложению, в соответствии с законодательством об административных процедурах;

— широкомасштабного информирования по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности;

— совместной деятельности заинтересованных органов и организаций по проведению профилактической работы, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

— проведения иных мероприятий в рамках реализации Декрета № 3.

График проведения заседаний постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населенияна 2-е полугодие 2018 года

Место проведения: зал заседаний Лоевского райисполкома, г.п. Лоев, ул. Ленина, 2. Период: каждая 1-я и 3-я пятница в 14.30.

Адрес электронной почты: dekret_3@mail.ruАдрес комиссии: 247095, Гомельская область, г.п. Лоев, ул. Ленина, 1; районный Совет депутатов.

График личного приема граждан председателем и членами комиссии по координации работы по содействию занятости населения Лоевского района

Пастухова Ирина Николаевна, председатель Лоевского районного Совета депутатов, председатель комиссии, телефон: 8 (02347) 5-30-04 г.п. Лоев, ул. Ленина, д. 1, первая и третья среда месяца с 8.00 до 13.00;

Мельник Игорь Николаевич, заместитель председателя Лоевского районного исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии, телефон: 8 (02347) 4-02-35 г.п. Лоев, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж, третий четверг, пятая среда месяца с 8.00 до 13.00;

Кузьма Валентина Васильевна, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома, секретарь комиссии, телефон:8 (02347) 5-28-89 г.п. Лоев, ул. Ленина, д. 12,понедельник-пятница с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

Прием заявлений граждан производится управлением по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома по адресу: г.п. Лоев, ул. Ленина, д. 12, с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье), тел.: 8 (02347) 5-28-89.