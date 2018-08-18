Православные отмечают Яблочный Спас

Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В этот день люди приходят в храмы для молитвы и по традиции приносят для освящения яблоки. Считается, что Яблочный Спас — это начало осени.

Преображение Господне еще называлось в народе Спасом на горе . К слову, до Преображения есть яблоки запрещалось. Люди верили, что на том свете детям, родители которых до Второго Спаса не едят яблок, раздают гостинцы, среди которых и райские яблоки. Поэтому многие родители считали великим грехом съесть яблоко до Второго Спаса.

В это день в церкви освящают яблоки, груши и другие фрукты, хлеб, мед. Считается, что праздник нельзя выполнять домашнюю работу, ругаться, желать кому-либо зла. Кстати, есть мясное и молочное тоже нельзя — Яблочный Спас отмечают во время Успенского поста.