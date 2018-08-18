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Православные отмечают Яблочный Спас
19.08.2018 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
В этот день люди приходят в храмы для молитвы и по традиции приносят для освящения яблоки. Считается, что Яблочный Спас — это начало осени.
Преображение Господне еще
В это день в церкви освящают яблоки, груши и другие фрукты, хлеб, мед. Считается, что праздник нельзя выполнять домашнюю работу, ругаться, желать кому-либо зла. Кстати, есть мясное и молочное тоже нельзя — Яблочный Спас отмечают во время Успенского поста.
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Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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