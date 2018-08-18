История одного дня: 19 августа

1856 — американец Г. Борден запатентовал способ получения сгущенного молока
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19.08.2018 — Новости Общества | Единство
1856 — американец Г. Борден запатентовал способ получения сгущенного молока
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