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История одного дня: 19 августа

19.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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1856 — американец Г. Борден запатентовал способ получения сгущенного молока
1944 — А.И. Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза
1947 — впервые синтезирован витамин А

 
 
Ссылка на источник 24
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