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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 августа

19.08.2018 12:12 — Новости Общества | БелТА  
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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 20 августа по Беларуси прогнозируется туман, а днем местами - грозы и жаркая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 13-18 градусов тепла, местами - 10-12 градусов. Во второй половине дня будет до 24-30 градусов. Максимальная температура воздуха ожидается в юго-западных районах республики.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 20 августа по Беларуси прогнозируется туман, а днем местами - грозы и жаркая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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