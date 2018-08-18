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В Лунинец пойдут электропоезда
19.08.2018 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Железная дорога оказывает заметное влияние на социально-экономическое развитие Лунинецкого района, так как через него проходят две важнейшие магистрали в направлениях Барановичи — Ровно и Брест — Гомель. Правда, обе эти трассы пока еще не электрифицированы. Однако частично изменить такое положение дел планируется в ближайшие годы,
К 2025 году должна быть проведена электрификация участков железной дороги Барановичи — Лунинец — Ситница и Ситница — Калинковичи. А перед этим к 2020 году планируется завершить электрификацию смежного участка Жлобин — Калинковичи и участка Гомель — Жлобин — Осиповичи.
Кстати, станция Ситница фигурирует в этом документе совсем не случайно. Это одна из крупнейших железнодорожных станций Беларуси по грузопотоку, обслуживающая РУПП «Гранит» и речной порт «Микашевичи». Сегодня Ситница имеет высокую пропускную способность — после завершения двух очередей реконструкции в 2011 и 2015 годах ее вагонооборот может доходить до 1050 вагонов в сутки.
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