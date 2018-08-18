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Н.Шерстнев: Сегодня важно принять решения правильно, качественно и быстро

19.08.2018 17:00 — Новости Общества | БT  
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Интервью с Николаем Шерстневым - сегодня в "Главном эфире" в 21:00 на "Беларусь 1".
 
 
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