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В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

19.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Лето все школьники ждут с нетерпением, а вот взрослым каникулы приносят  новые заботы. Задача, или скорее проблема родителей – распланировать каникулярное время так, чтобы ребенок был накормлен, находился в полной безопасности, укрепил иммунитет, отдохнул и при этом меньше проводил времени перед телевизором или компьютером. И, к тому же, остался доволен. Прекрасная альтернатива гаджетам – детские оздоровительные лагеря. В них ребята активно проводят время, знакомятся, общаются, развлекаются, узнают что-то новое, находясь под присмотром воспитателей.

В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

14 августа в ДОЛ «Вясёлка» открылась четвертая, завершающая смена, где в этот раз отдыхают гости – 60 ребят из Гродно.

В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

Директор лагеря Елена Александровна Ошманкевич рассказала, что смена более, чем замечательная – ребята дружные, довольны кухней и распорядком дня. Даже старшим отрядам хватает времени и на сон, и на дискотеки.

В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

На открытии лагерной смены присутствовала начальник управления образования Кореличского райисполкома Ирина Валерьевна Осташевич, которая пожелала ребятам удачной смены, настолько, чтобы захотелось вернуться.

Нам удалось поговорить с девушками из «Бананов», так ребята решили назвать свой четвертый отряд. Они рассказали, что в лагерь приехали не только с чемоданами одежды и едой на перекус, но и с воспитателем, с которым вместе отдыхают уже около 9 лет.

– Меня родители вообще не хотели очень долго отпускать, – призналась Екатерина, – но я попросила.

– Наш отряд называется «Банан», но это получилось случайно, – подхватила Анжелика. – Мы просто шли и пели песню «Я банан», и получилось, что назвались именно так.

В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

К слову, тема завершающей смены – «Зеленая планета друзей», а креативные мальчишки и девчонки назвались достаточно весело и оригинально. Так на четвертой лагерной смене появились «Панды», «Апельсин», «Кактус», «Банан» и «Одуванчики».

Эти ребята показали, что при должном желании отдохнуть в лагере можно, даже если наличие свободных мест в близлежащих лагерях говорит об обратном. Как известно, в лагерях отдых зависит не только от организованных мероприятий, а еще и от дружбы и взаимовыручки ребят. Поэтому желаем им провести остаток лета лучшим образом, зарядившись энергией на целый учебный год.

Елизавета МУТИЛОВИЧ
Фото автора

 
Теги: Гродно
 
 
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Лето все школьники ждут с нетерпением, а вот взрослым каникулы приносят  новые заботы. Задача, или скорее проблема родителей – распланировать
 
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