В кореличский детский лагерь «Вясёлка» приехали 60 ребят из Гродно

Лето все школьники ждут с нетерпением, а вот взрослым каникулы приносят новые заботы. Задача, или скорее проблема родителей – распланировать каникулярное время так, чтобы ребенок был накормлен, находился в полной безопасности, укрепил иммунитет, отдохнул и при этом меньше проводил времени перед телевизором или компьютером. И, к тому же, остался доволен. Прекрасная альтернатива гаджетам – детские оздоровительные лагеря. В них ребята активно проводят время, знакомятся, общаются, развлекаются, узнают что-то новое, находясь под присмотром воспитателей.





14 августа в ДОЛ «Вясёлка» открылась четвертая, завершающая смена, где в этот раз отдыхают гости – 60 ребят из Гродно.









Директор лагеря Елена Александровна Ошманкевич рассказала, что смена более, чем замечательная – ребята дружные, довольны кухней и распорядком дня. Даже старшим отрядам хватает времени и на сон, и на дискотеки.





На открытии лагерной смены присутствовала начальник управления образования Кореличского райисполкома Ирина Валерьевна Осташевич, которая пожелала ребятам удачной смены, настолько, чтобы захотелось вернуться.

Нам удалось поговорить с девушками из «Бананов», так ребята решили назвать свой четвертый отряд. Они рассказали, что в лагерь приехали не только с чемоданами одежды и едой на перекус, но и с воспитателем, с которым вместе отдыхают уже около 9 лет.

– Меня родители вообще не хотели очень долго отпускать, – призналась Екатерина, – но я попросила.

– Наш отряд называется «Банан», но это получилось случайно, – подхватила Анжелика. – Мы просто шли и пели песню «Я банан», и получилось, что назвались именно так.













К слову, тема завершающей смены – «Зеленая планета друзей», а креативные мальчишки и девчонки назвались достаточно весело и оригинально. Так на четвертой лагерной смене появились «Панды», «Апельсин», «Кактус», «Банан» и «Одуванчики».

Эти ребята показали, что при должном желании отдохнуть в лагере можно, даже если наличие свободных мест в близлежащих лагерях говорит об обратном. Как известно, в лагерях отдых зависит не только от организованных мероприятий, а еще и от дружбы и взаимовыручки ребят. Поэтому желаем им провести остаток лета лучшим образом, зарядившись энергией на целый учебный год.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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