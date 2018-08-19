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Солнечно и без потопов. Погода в Гомеле на неделе
20.08.2018 06:57 — Новости Общества | Tut.by
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Во вторник — на пару-тройку градусов свежее, ночью возможен дождь.
В среду всего +20°C, зато солнечно и без осадков.
С четверга столбик термометра хоть и медленно, но верно поползет вверх — и к пятнице уже +25°C и ясно!
Хорошей недели вам!
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