Солнечно и без потопов. Погода в Гомеле на неделе

До минувших выходных многие из нас наивно полагали, что лето продлится еще как минимум полгода. Но даже паинька-август иногда становится неуправляемым капризулей: нагнал вдруг туч и всем испортил пикник. Что ж, с природой спорить бесполезно.

По данным сайта pogoda.by, уже в понедельник тучи над Гомелем разойдутся, днем — +27°C.

Во вторник — на пару-тройку градусов свежее, ночью возможен дождь.

В среду всего +20°C, зато солнечно и без осадков.

С четверга столбик термометра хоть и медленно, но верно поползет вверх — и к пятнице уже +25°C и ясно!

Хорошей недели вам!