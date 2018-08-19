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Солнечно и без потопов. Погода в Гомеле на неделе

20.08.2018 06:57 — Новости Общества | Tut.by  
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До минувших выходных многие из нас наивно полагали, что лето продлится еще как минимум полгода. Но даже паинька-август иногда становится неуправляемым капризулей: нагнал вдруг туч и всем испортил пикник. Что ж, с природой спорить бесполезно.

По данным сайта pogoda.by, уже в понедельник тучи над Гомелем разойдутся, днем — +27°C.

Во вторник — на пару-тройку градусов свежее, ночью возможен дождь.

В среду всего +20°C, зато солнечно и без осадков.

С четверга столбик термометра хоть и медленно, но верно поползет вверх — и к пятнице уже +25°C и ясно!

Хорошей недели вам!

 
Теги: Гомель
 
 
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До минувших выходных многие из нас наивно полагали, что лето продлиться еще как минимум полгода. Но даже паинька-август иногда становится неуправляемым...
 
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